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東協將推印太展望 避G2角力

2019-06-21 02:00經濟日報 國際中心／綜合外電

第34屆東協高峰會本周末登場，可能發表最新的「東協印太展望」。 歐新社
第34屆東協高峰會本周末登場，可能發表最新的「東協印太展望」。 歐新社
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東南亞國協（ASEAN）峰會將於本周末登場，各國預料將討論美中貿易戰等眾多議題，而東協在面對美、中兩大強權在亞洲角力時，要如何維持東協不選邊站的自主性，將是本次峰會的觀察重點，專家預期，這次峰會將通過最新的「東協印太展望」。

第34屆東協高峰會（ASEAN Summit）22、23日將在泰國曼谷登場，東協各國領導人將齊聚一堂討論東協在政治和經濟方面的未來發展。在法國與美國相繼發表印太戰略政策後，東協也將正式發表對這塊新興市場的規畫。

泰國智庫安全與國際關係研究所研究員鍾嘉濱（Kavi Chongkittavorn）在曼谷郵報（Bangkok Post）撰文分析指出，今年東協峰會將面臨美中貿易戰、民族主義興起及反全球化的大環境，特別在美中兩強對峙下，東協各國領導人的挑戰在於如何維持不選邊站。

印尼是最早提出東協印太展望（ASEAN Indo-Pacific Outlook）概念文件的國家，鍾嘉濱認為，這可讓東協在面臨崛起強權帶來的挑戰時，多一層安全防護網；從泰國作為今年東協主席的角度來看，東協要創造出有附加價值的戰略，以避免陷入美中兩強的戰略競爭中。

鍾嘉濱分析，只要東協各國有共識，大家就不用選邊站，但細數近50年來的歷史，各國為了滿足國內需求，而做出能獲得短期利益的政治手段，因此導致東協的不團結。不過鍾嘉濱仍樂觀認為，東協各國最終還是會站在一起，避免成為東協團結的絆腳石。

鍾嘉濱指出，過去十幾年，東協提出和平、自由、與中立區宣言、東南亞友好合作條約以及東南亞非核區條約，以確保東協的自主性，現在面臨全球情勢的不可預測性，是時候提出新的倡議。

鍾嘉濱指出，這個東協印太展望必須要能確保東協的自主性，並加強以東協為中心的區域架構，避免任何強權成為區域的霸權，他預期能在本周末登場的東協峰會中順利通過。

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