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挪威經濟強勁 升息1碼

2019-06-21 02:04經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

挪威央行20日升息1碼，在全球央行一片寬鬆政策與降息聲中一枝獨秀，成為立場最鷹派的央行之一。同日，日本銀行（央行）政策按兵不動，但從澳洲、南韓至印尼和菲律賓等亞太國家的央行都暗示可能降息，以因應全球風險上升。

挪威央行調升基準利率1碼至1.25%，為去年9月來第三度升息，原因是國內經濟強勁，不受全球經濟減緩影響。央行總裁歐森表示「政策利率在今年接下來極可能進一步調升」，激勵挪威克朗對歐元20日盤中勁升1%。

在挪威石油業持續提高投資後，挪威經濟開始顯現過熱跡象，通膨率突破目標且失業率低於4%。拜克朗匯率疲弱所賜，央行有空間在不衝擊出口的情況下升息。

繼歐洲央行與美國聯準會本周先後表達鴿派立場後，南韓央行總裁李柱烈20日也表示將採合適措施因應經濟變化，暗示會跟進聯準會的降息動向。南韓基準利率自去年11月來便凍結在1.75%。

澳洲央行總裁洛威也說，「降息的可能性仍在檯面上」。紐西蘭上季經濟較去年同期成長2.5%，維持在五年低點，央行已暗示可能進一步降息。紐、澳央行已先後在5、6月降息。

菲律賓和印尼央行20日都維持政策利率不變，但印尼央行宣布7月起將銀行存款準備金率調降50個基點以提升流動性，並表示降息只是遲早、要降多少幅度的事。菲律賓央行副總裁居尼古多則表明當前有寬鬆貨幣政策的空間。

日銀維持短期利率在負0.1%，但多數經濟學家預期日銀下一步將加碼刺激措施，部分人士預期最快下月出手，以因應聯準會可能降息導致日圓匯率狂升。

挪威聯準會
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