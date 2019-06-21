伊朗擊落美軍無人機 油價飆

2019-06-21 02:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美軍遭伊朗擊落的MQ-4C Triton無人機資料照。 路透 分享 facebook 繼上周兩艘油輪遇襲後，美國軍方一架間諜無人機20日在伊朗領空遭擊落，刺激中東緊張情勢進一步升高，加上石油輸出國組織（OPEC）「三巨頭」都可望同意下半年延長減產、聯準會（Fed）暗示未來將降息壓抑美元匯價，激勵國際油價20日盤中暴漲逾4%。

伊朗表示，已擊落一架在伊朗一帶窺探的美軍間諜無人機，並宣稱將「盡一切力量捍衛伊朗空域與海域」。一位美國軍官稍後向金融時報表示，這架無人機是在荷莫茲海峽上空的國際空域，被一枚伊朗地對空飛彈擊落，川普20日推文表示「伊朗鑄下大錯」，使美國與伊朗衝突的憂慮急遽升高。

倫敦布蘭特原油8月期貨20日盤中應聲暴漲4%至每桶64.31美元，紐約西德州輕原油7月期貨更大漲5.1%，報每桶56.51美元。

此前一連串事件已推升中東的緊張情勢，包括埃克森美孚等跨國石油公司在伊拉克南部的一處設施遭火箭襲擊、沙烏地阿拉伯一處海水淡化廠也疑似遭葉門的飛彈擊中。

上周兩艘油輪在荷莫茲海峽附近遇襲，華府指控是伊朗所為，但德黑蘭否認。此後中東緊張情勢便急遽升高，加深市場對伊朗與美國爆發軍事衝突的憂慮。在美軍無人機被擊落前，甫傳出葉門叛軍對沙烏地阿拉伯發動飛彈攻擊事件。

此外，OPEC前三大產油國沙國、伊拉克及阿拉伯聯合大公國，都希望能繼續限制原油生產，以支撐油價；Fed表示準備啟動2008年來首次降息觸動美元貶值，也推升原油買盤，因原油以美元計價，美元疲軟使原油更具投資吸引力。能源資訊局（EIA）19日說，上周美國原油庫存減少310萬桶，降幅遠超過分析師估計的110萬桶，也提供油價支撐。

花旗認為，基本面好轉、中東地緣政治緊張升高等因素，可望帶動布蘭特油價在下季漲至每桶75美元。首爾HI投資與期貨公司商品分析師說：「即將登場的兩大會議，包括美中貿易會談以及石油輸出國組織和盟友（OPEC+）維也納會議，將助漲油價，而美國庫存萎縮也提供助力。」