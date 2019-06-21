不甩川普 Fed利率不動 鮑爾暗示可能降息

圖為聯準會主席鮑爾。 （路透） 分享 facebook

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天決議利率按兵不動，但會後聲明已不見「耐心」措辭，被認為是為二○○七至二○○八年來首次降息敞開大門。此外，美國總統川普多次揚言撤換聯準會主席鮑爾，鮑爾則說，法律明文規定他有四年任期，「我打算做滿」。

聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）昨天結束兩天會議時，一如預期維持基準利率在百分之二點二五至百分之二點五的區間不變水準。鮑爾指出，貿易摩擦與全球成長減緩讓許多成員覺得降息的理由已經「增強」，但他們還要觀察更多數據才會行動。

聯準會備受注目的聲明措詞也不再表示對調整利率保持「耐心」，而是指出因經濟「前景不確定性已增加」，聯準會「將會採取適當行動以持續擴張」。鮑爾說，（貨幣）政策更寬鬆的理由已經增強。這次參與投票的十位決策官員，九票贊成維持現行利率水準，僅聖路易斯聯準銀行總裁博拉德投反對票，他主張降息一碼，他也成為鮑爾上任以來首位「異議分子」。

至於官員對利率的預測顯示，十七名官員有八人預測今年需要降息，其中七人認為要降兩碼；僅一名官員預測今年會升息；其餘八人則認為利率仍會按兵不動到年底。若把時間推演至二○二○年底，多數官員都認為利率將低於目前水準。

聯準會利率按兵不動，日本銀行（央行）昨天也通過維持現行貨幣寬鬆，短期利率負百分之○點一、長期利率控制在零左右。日銀總裁黑田東彥表示，全球經濟成長前景黯淡，其他主要國家央行都暗示增加刺激之際，日本選擇節約日益減少的彈藥，以備未來經濟困境加劇時使用。

除了聯準會的利率決策，鮑爾的動向也引發關注。鮑爾在記者會說，「我認為法律明確規定我的任期有四年，我完全打算做滿任期。」但彭博資訊報導，美國總統川普直到十九日都還告訴他的好友，他相信他有權撤掉鮑爾的職務。