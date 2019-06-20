路透：Fed七周內態度大轉彎的關鍵 在貿易風險

2019-06-20 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）在5月1日時還認為美國經濟根基穩固、前景風險不大，但是自那之後，Fed對經濟的評估確實減弱，主席鮑爾昨（19）日暗示準備好降息，以支撐美國動能漸失的經濟擴張力道。究竟在這七周內發生了什麼變化，讓前景有如此大的改變？

●川普貿易爭端的持續施壓

路透報導，美國與兩大貿易夥伴中國和墨西哥的貿易關係最近幾周變得更為緊張。Fed上回4月30日至5月1日舉行政策會議時，美國和中國還正接近要達成一項能避免兩國貿易戰升溫的協議。

然而，情勢卻在5月5日發生改變，美國總統川普發表一連串憤怒推文，抱怨中國違背在談判中做出的承諾，並揚言要提高對中國商品的關稅。

美國5月10日對價值約2,000億美元中國進口品加徵關稅，促使中國也進行報復反制。美方也進一步威脅，若雙方不盡速達成協議，將會對另外約3,000億美元中國商品加徵關稅。

川普之後又將眼光轉向墨西哥，他5月30日威脅墨國，若不採取更多措施阻止移民越境到美國，就要對所有墨西哥輸美商品新徵關稅。雖然美墨在6月7日達成協議，避免了新關稅，但美方表示，若墨國不貫徹對移民事務的承諾，仍有可能對其徵稅。

據一份Fed每次會前對企業聯絡人做的調查顯示，企業對貿易環境愈來愈擔心，且這份調查還是在美墨貿易緊張升溫前所做的。

鮑爾在這次會後記者會也表示，貿易是造成不確定性增加的頭號罪魁禍首。他說：「貿易相關新聞在兩次會議間已成為很重要的影響市場信心要素。」

●企業投資疲軟

美國企業支出在第1季驟降至川普任內最低成長幅度後，第2季又顯示出進一步疲軟跡象，據5月底公布數據顯示，美國4月資本財新訂單降幅超出預期。

儘管企業在設備和工廠上的支出只占美國經濟的12%，但仍是顯示經濟成長維持動力的關鍵信號。

鮑爾在談到美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）時表示：「雖然仍然看好基本前景，但許多FOMC委員都提到了投資情勢和企業信心的減弱，以支持他們認為的結果變差可能性上升的論點。」

一系列對美國製造業活動的調查也顯示，成長率已降至數年來低點。

●通膨仍不達標

美國通膨率仍未出現任何升向Fed的2%目標的跡象，鮑爾也指出，用來衡量通膨預期的指標也已經趨軟。通膨保值債券（TIPS）所顯示的未來通膨預期自5月1日以來就下滑，本周觸及近三年低點。

雖然以調查來做測量的通膨預期指標變得更加穩定，但像是紐約聯準銀行的每月消費者通膨預期等指標已觸及2017年底以來低點。

●並非所有指標都下滑

儘管貿易摩擦和製造業放緩是重大風險，但美國經濟活動當中有逾三分之二比重是消費者支出，這一方面仍持續給予Fed好消息。

自從Fed上次利率決策會議後，美國商務部發表了5月美國零售銷售增加和4月銷售數據向上修正，顯示美國消費者支出加速增長，這在給予人民更多工作的經濟環境下相當合理。

美國勞工部近期數據顯示，雖然5月招聘放緩，但近三個月的每月平均新增就業人數為15.1萬人，超過為跟上勞動年齡人口增加而每月所需增加的就業人數約10萬人。

民眾可拿回家的薪資也增加。據勞工部數據，最近一個月的平均時薪較去年同期增加3.1%，雖然低於最近幾個月的漲幅，但仍支撐著餐廳和商場的銷售增長。