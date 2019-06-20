親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

美媒：中國無視美國制裁 續買伊朗液化石油氣

2019-06-20 16:46世界日報 中國新聞組／北京20日電

中國無視美國製裁繼續購買伊朗液化石油氣 路透社
中國無視美國製裁繼續購買伊朗液化石油氣 路透社
分享

雖然美國總統川普5月禁止伊朗的所有能源出口，但美國之音引述彭博社報導指出，根據船舶跟蹤數據，一些中國買家仍從伊朗購買液化石油氣。中國原本從美國進口大量液化石油氣，而隨著中美貿易戰升級，中國政府今年8月起也對美國液化石油氣徵收25%關稅。

據報導，由於日、韓等國的客戶在美國實施制裁後拒絕與伊朗往來生意，而伊朗的液化石油氣一直是全球最便宜的。中國其實可以轉向卡達和沙特阿拉伯等其他供應國，但價格會更高。能源研究公司Kpler SAS表示，一些中國客戶仍在從伊朗購買液化石油氣。

該公司利用船舶跟蹤數據估計，5月和6月至少有四艘裝載伊朗液化石油氣的超級油輪前往中國。彭博社估計，這些液化石油氣總價約為8000萬美元。

報導指出，Kpler SAS公司估計，中國今年5月進口34.6萬噸伊朗液化石油氣，占伊朗液化石油氣出口的80%。如果這些貨物是在5月2日美國豁免期結束前裝船的，它們可能沒有違反制裁。Kpler的報告稱，伊朗6月可能總計出口40至50萬噸液化石油氣，未來幾周將至少有八艘超級油輪裝載燃料。

Kpler SAS公司的液化石油氣分析師伊利亞尼克利亞耶夫（Ilya Niklyaev）表示：「他們使用各種技術來隱藏他們的活動。比如關閉轉發器，故意發出錯誤的目的地信號，並假裝從卡達、沙特阿拉伯或阿拉伯聯合大公國裝貨。」

此外，中國煉油企業可能也在繞過美國的制裁，從伊朗進口石油。費氏全球能源諮詢公司（FGE）上周預計，將會出現一定程度的違規行為。

美國能源部副部長丹布魯耶特（Dan Brouillette）14日表示，中國可能沒有遵守美國對伊朗原油的制裁。

伊朗液化石油氣
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

債券天王岡雷克：若此事發生 川普明年可能棄選

2019-06-20 16:37

伊朗擊落美間諜無人機 國際油價暴漲逾3%

2019-06-20 16:23

臉書數位貨幣 助美無現金交易

2019-06-20 15:38

日本中小企業宣傳海報走電影風 吸睛獲好評

2019-06-20 13:33

不讓波音專美 空巴敲定大單扳回一城

2019-06-20 12:04

甲骨文本季財測優於預期 盤後股價飆漲7%

2019-06-20 10:53

紐西蘭第1季經濟成長0.6% 央行下周料將維持利率不動

2019-06-20 10:00

Fed最新利率決策 分析師怎麼看？

2019-06-20 09:29

鮑爾說要做滿任期 川普自認有權撤換Fed主席

2019-06-20 09:18

Fed降息前景助金價走高 貿易戰疑慮令油價下跌

2019-06-20 07:34

巴西央行維持基準利率 歷史低點6.5%不變

2019-06-20 07:34

Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03

聯準會6月利率決策要點

2019-06-20 03:53

鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43

美聯準會主席：降息理由增強 將再看經濟數據

2019-06-20 03:40

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

2019-06-20 02:13

愛迪達三條線商標遭判無效 歐盟法院認定缺乏獨特性

2019-06-20 02:07

日本出口連六月下滑

2019-06-20 00:42

南韓搶當全球前四大製造強權

2019-06-20 00:42

永續債夯 零售、電信商搶發

2019-06-20 00:41

Google出手 解決矽谷居住危機

2019-06-20 00:41

印尼提高豪宅課稅門檻

2019-06-20 00:41

調整供應鏈 蘋果15-30 %產能擬移出大陸

2019-06-20 00:18

歐洲央行擬降息 貨幣戰山雨欲來

2019-06-20 00:15

波音737 MAX摔機停飛後 終於出現第一個買家

2019-06-20 00:07

美機場免稅店精品 熱銷

2019-06-19 23:31

探究AI弊病 黑石創辦人捐款牛津

2019-06-19 23:29

富豪做公益 教育是首選

2019-06-19 23:23

LVMH董座身價衝千億美元 加入貝佐斯、蓋茲行列

2019-06-19 23:23

韓推製造業文藝復興 目標十年內躋身全球四大製造強權

2019-06-19 22:10

貿易戰打得火熱 川普又想挑起貨幣戰

2019-06-19 19:58

長得太一般！歐盟法院宣告愛迪達「三條槓」商標無效

2019-06-19 17:43

美在中東加派軍隊 中、俄齊批引戰

2019-06-19 17:04

美抗伊一觸即發 歐盟三國籲伊克制

2019-06-19 17:04

美國會貿易聽證 主戰鷹派佔上風

2019-06-19 17:03

2019年最佳航空公司排名出爐 長榮「最乾淨航空」奪冠

2019-06-19 16:54

牛津大學收到捐款 額度創文藝復興以來最高紀錄

2019-06-19 16:53

投資人緊盯Fed會議 為何真正關鍵在G20？

2019-06-19 16:52

西洋富豪做慈善 最愛捐助哪些機構？

2019-06-19 16:44
看更多

熱門文章

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

2019-06-19 22:05

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

2019-06-20 11:00

伊朗擊落美軍無人機「全球鷹」

2019-06-20 15:44

醫生強摘胎盤意外扯出器官 順產俄孕婦痛到休克亡

2019-06-20 10:23

波音737 MAX摔機停飛後 終於出現第一個買家

2019-06-20 00:07

北極變得有多熱 一張照片露玄機

2019-06-19 18:45

俄對台實施簽證簡化 入境海參崴適用免費電子簽

2019-06-19 20:36

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

2019-06-20 02:13

貿易戰打得火熱 川普又想挑起貨幣戰

2019-06-19 19:58

不是惡搞！珍珠奶茶沾冷麵 拉麵專家評「很搭」

2019-06-19 17:56

邊打邊談？ 陸雙反大刀砍向美貨

2019-06-19 23:26

全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25

遭威廉王子重機護衛撞飛摔地 83歲老婦重傷

2019-06-19 21:33

紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42

Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03

飢餓北極熊現身俄國北方工業城 40多年來僅見

2019-06-19 23:58

鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49

美國10歲女童攻頂酋長岩 打破最年輕攀岩者紀錄

2019-06-19 20:17

伊朗宣稱擊落美國RQ-4無人偵察機 美軍否認

2019-06-20 11:55

影／四座水庫幾乎乾涸！印度百萬人口大城快沒水用

2019-06-20 12:45

黃奇帆：美國封堵大陸高科技企業 美商很可能先死

2019-06-20 11:04

筆電平板加徵關稅 戴爾、惠普、微軟、英特爾聯名反對

2019-06-20 08:23

金援川普？企業為難 怕惹怒消費者

2019-06-19 18:09

全球第三位千億美元富豪誕生！ 這位大亨擁LV半數持股

2019-06-19 19:37

影／美10歲女童攻頂酋長岩 飛崖走壁場面超驚險

2019-06-20 12:18

美貿易代表：會在月底川習會前先行與劉鶴會面

2019-06-20 01:15

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

中美貿易開戰 美國漁業先受害

2019-06-20 13:25

習近平抵平壤 中國領導人14年來首訪北韓

2019-06-20 14:46

貿易戰衝擊 日本5月再現貿易逆差

2019-06-19 20:15

鮑爾說要做滿任期 川普自認有權撤換Fed主席

2019-06-20 09:18

白登、川普「3關鍵州」 差距縮小…

2019-06-19 18:08

韓推製造業文藝復興 目標十年內躋身全球四大製造強權

2019-06-19 22:10

下周G20會習 川普：美中有機會達協議

2019-06-20 00:13

「讓美國繼續偉大」 川普展現超強群眾魅力拚連任

2019-06-20 07:58

聯準會6月利率決策要點

2019-06-20 03:53

川普拚連任 貿易政策不退縮

2019-06-20 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top