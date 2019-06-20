美媒：中國無視美國制裁 續買伊朗液化石油氣

2019-06-20 16:46 世界日報 中國新聞組／北京20日電



中國無視美國製裁繼續購買伊朗液化石油氣 路透社 分享 facebook

雖然美國總統川普5月禁止伊朗的所有能源出口，但美國之音引述彭博社報導指出，根據船舶跟蹤數據，一些中國買家仍從伊朗購買液化石油氣。中國原本從美國進口大量液化石油氣，而隨著中美貿易戰升級，中國政府今年8月起也對美國液化石油氣徵收25%關稅。

據報導，由於日、韓等國的客戶在美國實施制裁後拒絕與伊朗往來生意，而伊朗的液化石油氣一直是全球最便宜的。中國其實可以轉向卡達和沙特阿拉伯等其他供應國，但價格會更高。能源研究公司Kpler SAS表示，一些中國客戶仍在從伊朗購買液化石油氣。

該公司利用船舶跟蹤數據估計，5月和6月至少有四艘裝載伊朗液化石油氣的超級油輪前往中國。彭博社估計，這些液化石油氣總價約為8000萬美元。

報導指出，Kpler SAS公司估計，中國今年5月進口34.6萬噸伊朗液化石油氣，占伊朗液化石油氣出口的80%。如果這些貨物是在5月2日美國豁免期結束前裝船的，它們可能沒有違反制裁。Kpler的報告稱，伊朗6月可能總計出口40至50萬噸液化石油氣，未來幾周將至少有八艘超級油輪裝載燃料。

Kpler SAS公司的液化石油氣分析師伊利亞尼克利亞耶夫（Ilya Niklyaev）表示：「他們使用各種技術來隱藏他們的活動。比如關閉轉發器，故意發出錯誤的目的地信號，並假裝從卡達、沙特阿拉伯或阿拉伯聯合大公國裝貨。」

此外，中國煉油企業可能也在繞過美國的制裁，從伊朗進口石油。費氏全球能源諮詢公司（FGE）上周預計，將會出現一定程度的違規行為。

美國能源部副部長丹布魯耶特（Dan Brouillette）14日表示，中國可能沒有遵守美國對伊朗原油的制裁。