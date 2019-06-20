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臉書數位貨幣 助美無現金交易

2019-06-20 15:38世界日報 編譯組／矽谷19日電

臉書預計最快2020上半年推出加密貨幣「Libra」。 路透
臉書預計最快2020上半年推出加密貨幣「Libra」。 路透
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臉書18日正式宣布，將於明年起，推出數位貨幣「libra」，讓臉書用戶，由明年起可以使這種貨幣作為付款之用。由於臉書有25億用戶，因此對「數位貨幣運動」預計將會產生巨大的推動力，有助美國走向一個「無須使用現金的社會」。

全美第二大的美國銀行表示支持推廣數位貨幣的運動，執行長莫尼漢(Brian Moynihan)19日說：「美銀將可以從無須現金的支付交易獲得方便和好處，而美國也實在需要一個無須使用現金的社會。」

莫尼漢在財星的金融大會上說，近年因為電子支付的崛起，例如PayPal和電子錢包(Apole Pay,、Google Pay等)，已經使接近半數的支付交易成為電子化，現在如再推廣數位貨幣的使用，將會使支付活動進一步電子化，越來越多交易無須使用現金。

聯準會的資料顯示，2018年，使用現金的交易仍占所有交易的30%，而在10元以下的交易中仍占55%。但「非現金的交易」則不斷增加，由現在到2021年，每年以12.7%的速度增加。

臉書準備推出的數位貨幣libra，可讓用戶在臉書的Messenger和WhatsApp兩大平台上支付任何費用(例如購物付款)和匯款(例如匯款給朋友)。

新貨幣libra的使用又不只限於臉書用戶，因為負責管理這種貨幣的公司「Calibra」將設在瑞士，而libra的創辦會員共有28個，臉書只是其中之一。其他會員還包括了PayPal、Visa信用卡、MasterCard、Uber、Lyft、eBay和Soptify等。

臉書將會設立一個守供libra交易使用的電子錢包，用戶可利用錢包存放libra，以及從錢包中提取libra，用來作支付用途。臉書表示，臉書的libra錢包，將來會普及使用，讓蘋果的iOS和Google的安卓系統也可以使用，這樣就不會只有臉書用戶才能使用。

臉書行動支付
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