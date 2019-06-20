Fed最新利率決策 分析師怎麼看？

2019-06-20 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間20日凌晨2時宣布，維持基準利率在2.25%至2.50%的水準，符合市場預期，但示意可能在今年剩餘時間最多降息50個基點，以應對經濟不確定性增加和預期通膨回落。Fed表示，將採取適當行動維持經濟擴張，並捨棄在調整利率時將保持「耐心」的措詞。以下為Fed最新決策後的金融市場反應和分析師看法：

●金融市場

股市：美國股市上揚。

債市：美國兩年期公債收益率降至2017年12月初以來最低。

匯市：DXY美元指數進一步走低，下跌0.44%。

●HUNTINGTON NATIONAL BANK首席投資官John Augustine：

「Fed沒有造成傷害。今天沒有降息，但直接表示今年剩餘時間將降息。在沒有重大貿易或其他消息的情況下，可能會在7月降息。Fed說出了市場期待的四個關鍵詞：不確定性增加、密切監控、通膨停滯和經濟活動溫和。

●REGENTATLANTIC首席資訊官Chris Cordaro：

「如果今天降息，我會更關切Fed被政治左右，而非經濟因素。從經濟數據來看，很難找到今天降息的依據。失業率仍低。經濟離可能陷入衰退還差得遠。現在，甚至可能在7月降息都還為時過早，需要看到更多的數據。」

●B. RILEY FBR INC首席全球策略師Mqrk Grant：

「Fed的聲明並不令人意外，但他們強力暗示今年至少會降息一次。Fed自2008年以來從未降息，我認為他們正在適應其他央行的政策，並關注通膨和經濟前景的不確定性。『耐心』不再是他們想法的一部分。我現在認為，我們今年將面臨一次，或者兩次降息，因為點狀圖已明顯轉向更為鴿派的預測。」

●瑞銀財富筦理投資總監辦公室資深策略師Leslie Falconio：

「最鴿派的部分是點陣圖，捨棄『耐心』措詞則在意料之中」

●INVESCO首席全球市場策略師Kristina Hooper：