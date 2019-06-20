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Fed降息前景助金價走高 貿易戰疑慮令油價下跌

2019-06-20 07:34經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

對美中貿易戰的疑慮導致油價下跌。 圖／Ingimage
對美中貿易戰的疑慮導致油價下跌。 圖／Ingimage
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國際原油期貨周三下跌，對美中貿易戰的疑慮，抵銷美國庫存降幅大於預期的支撐。金價上揚，因美國聯準會（Fed）示意今年底前可能降息。

布蘭特原油期貨下跌0.32美元或0.5%，結算價報每桶61.82美元。西德州原油期貨下跌0.14美元或0.26%，結算價報每桶53.76美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存減少310萬桶，高於分析師預期的減少110萬桶，

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「整體而言，這是利多，但在周二大漲後，投資者對於進一步大舉推高市場有些猶豫不決。」

投資人對美中貿易戰和全球供給過剩的疑慮，蓋過美國庫存下滑的影響。

石油輸出國組織（OPEC）成員國同意在7月1日舉行會議，隨後與非OPEC產油國在7月2日會晤，討論是否延長6月底到期的減產協議。

金價周三上揚，Fed降息前景美元下跌，助金價上漲。

黃金現貨上漲0.3%，至每英兩1,349.40美元。美國黃金期貨收跌0.1%，結算價報每英兩1,348.8美元。

BMO基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「儘管當前利率維持不變，但金價上漲，因點陣圖暗示Fed顯然未來會降息。最難掌握的，是美中是否能達成貿易協議。」

金價FedOPEC國際油價
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