巴西央行維持基準利率 歷史低點6.5%不變

2019-06-20 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



巴西央行周三（19日）維持基準利率在歷史低點的6.5%不變，符合市場預期。巴西央行指出，在經濟復甦陷入停滯之際，通膨風險已演變為「有利」；不過經濟改革的進展仍舊不確定。

路透報導，巴西央行九位利率政策委員會委員一致投票維持基準利率Selic利率不變，這是連續第10次決策會議決定按兵不動。