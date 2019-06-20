Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大指數周三全面走高，標普500指數接近紀錄高點，主因美國聯準會（Fed）示意今年稍晚可能降息，令美中貿易戰阻礙經濟成長的疑慮緩解。

道瓊工業指數收漲38.46點或0.15%，至26,504.27點；標普500指數收漲8.71點或0.30%，報2,926.44點；那斯達克指數收漲33.44點或0.42%，報7,987.32點。標普500指數和道瓊工業指數至距離4月底觸及的最高收盤紀錄不到1%。

Fed周三一如預期按兵不動，維持利率不變，但政策聲明中刪除了對利率保持「耐心」的措詞。

Huntington Bank首席投資官John Augustine表示：「我們認為Fed的決策符合預期，沒有造成傷害。周三沒有降息，但直接表明今年接下來的時間內時間將降息。在沒有重大貿易或其他消息的情況下，降息時間可能會在7月。」

市場對Fed將降息的預期持續升高，也預期美中將結束貿易戰，近幾周美股上漲。標普500指數6月以來上漲6%。

Adobe飆漲5.2%，對那斯達克和標普500指數漲幅的貢獻最大。Adobe上季獲利和營收均優於分析師預期。