Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高
美股三大指數周三全面走高，標普500指數接近紀錄高點，主因美國聯準會（Fed）示意今年稍晚可能降息，令美中貿易戰阻礙經濟成長的疑慮緩解。
道瓊工業指數收漲38.46點或0.15%，至26,504.27點；標普500指數收漲8.71點或0.30%，報2,926.44點；那斯達克指數收漲33.44點或0.42%，報7,987.32點。標普500指數和道瓊工業指數至距離4月底觸及的最高收盤紀錄不到1%。
Fed周三一如預期按兵不動，維持利率不變，但政策聲明中刪除了對利率保持「耐心」的措詞。
Huntington Bank首席投資官John Augustine表示：「我們認為Fed的決策符合預期，沒有造成傷害。周三沒有降息，但直接表明今年接下來的時間內時間將降息。在沒有重大貿易或其他消息的情況下，降息時間可能會在7月。」
市場對Fed將降息的預期持續升高，也預期美中將結束貿易戰，近幾周美股上漲。標普500指數6月以來上漲6%。
Adobe飆漲5.2%，對那斯達克和標普500指數漲幅的貢獻最大。Adobe上季獲利和營收均優於分析師預期。
臉書股價下跌0.5%，該公司推出數位貨幣的計畫遭到美國及海外監管機構和政界人士的強烈反對。
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