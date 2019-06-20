鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



聯準會主席鮑爾。 歐新社 分享 facebook

美國聯準會（Fed）於台灣時間20日凌晨決議利率按兵不動，維持在2.25%至2.50%的水準，但決策會後聲明已不見「耐心」措辭，部分市場人士解讀為這是為2007-2008年來首次降息敞開大門。

聯準會6月利率決策要點

--聯邦資金利率按兵不動，維持在2.25%至2.50%

--會後聲明不見「耐心」措辭，為2007-2008年來首次降息敞開大門

--聖路易斯聯準銀總裁博拉德投下唯一一張反對票，主張降息1碼，成了鮑爾上任以來首位「異議份子」

--17名官員中有8人預測2019年需要降息，1人預測今年須升息，其餘8人認為利率按兵不動到年底

--下修今年PCE增幅至1.5%，維持今年GDP增速的預測中值於2.1%不變

--上修2020年GDP增速預測中值至2%；2021年預測值維持在1.8%

--主席鮑爾說，法律明文規定他有四年任期，「我打算做滿」

Fed主席鮑爾在記者會上表示，（貨幣）政策更寬鬆的理由已經增強。而這次參與投票的10位決策官員，九票贊成維持現行利率水準，僅聖路易斯聯準銀總裁博拉德（James Bullard）投反對票，他主張降息1碼。博拉德立場向來偏鴿派，但仍成了鮑爾2018年2月上任以來首位「異議份子」。

至於官員對利率的預測顯示，17名官員中有八人預測2019年需要降息，其中七人認為要降兩碼，僅1名官員預測Fed今年須升息，其餘八人則認為利率仍會按兵不動到年底，不過若把時間推演至2020年底，多數官員都認為利率將低於目前水準。

鮑爾也說，金融市場的風險情緒已經惡化，關於貿易的新聞是重要的信心驅動因素。而5月開決策會議時，「亂流」看起來很溫和，但之後這幾周亂流重現。但他強調，美國經濟數據良好，尤其是消費者層面已經反彈，甚至正穩步成長。而官員非常關切通膨，認為回到2%的目標水準速度更慢，但聯準會堅決致力於實施2%的對稱通膨目標。他也說，全球經濟增長疲軟，可能抑制全球的通膨。

聯準會官員下調他們青睞的通膨指標預測，預估今年PCE僅上揚1.5%，低於3月預測的1.8%，而到了2020年，不論是整體或核心PCE，預計均上揚1.9%，皆低於上次預測的2.0%目標。

至於對2019年GDP增速的預測中值則維持在2.1%不變，2020年GDP增速預測中值上調至2%；2021年預測值維持在1.8%。對2019至2021年失業率的預測中值均下調0.1個百分點。預計今年為3.6%，明年升到3.7%，2021年升到3.8%。而與長期充分就業狀態最為一致的失業率為4.2%，低於3月時預估的4.3%

鮑爾還說，聯準會也極力避免過早行動，他不認為等待太久的風險太大。

被問到任期的敏感問題時，鮑爾重申，法律明文規定他有四年任期，「我打算做滿」。