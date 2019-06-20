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空巴訂單勝波音 靠新機再奪主場優勢

2019-06-20 02:43經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

就在波音（Boeing）18日以200架737 MAX大訂單搶盡鎂光燈之際，空巴（Airbus）24小時內立即湧入最新機型的訂單，再度奪回巴黎航空展的主場優勢。

隨著巴黎航展邁入第三日，空巴的訂單總值已達404億美元，波音則以360億美元緊追其後。

澳洲航空（Qantas）和美國私募業者Indigo Partners為空巴A321 XLR單走道客機的新買家，因此目前已有七位大客戶在排隊，這款最新機型目前採購數量為112架，在行規折扣前的訂單價值為159億美元。XLR的標價為一架1.42億美元。

Indigo Partners簽署一份向空巴購買50架A321 XLR的初步合約，內容包括總標價約45億美元的32架新機，並將先前合約的18架A320neo客機升級為XLR；澳洲航空表示，最多將購入36架XLR客機，且將原本合約的26架飛機同樣升級為新機，這項訂單的淨價值約為14億美元。

A321 XLR的航程超越波音MAX機型，且能以更高效益飛行長途航線。

澳洲航空正著眼亞洲快速成長的旅遊市場，希望透過增添XLR生力軍，能新闢澳洲凱恩斯—東京及墨爾本—新加坡的航線。

空巴目前已拿下總值404億美元的訂單，波音則以360億美元緊追其後。路透
空巴目前已拿下總值404億美元的訂單，波音則以360億美元緊追其後。路透
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