Fed宣布決策在即 美股早盤狹幅波動

2019-06-19 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國股市今（19）日早盤在平盤附近狹幅波動，因為投資人都在等待稍晚美國聯準會（Fed）的利率決策。

道瓊工業指數開盤小漲約36點，標普500指數小漲0.1%，那斯達克綜合指數也僅小漲0.2%。

Fed預定美東時間19日下午2時（台灣時間20日凌晨2時）發表貨幣決策。雖然市場幾乎認定Fed並不會在政策方面做任何變動，但投資人仍將會從Fed的聲明中尋找今年接下來是否會降息的線索。