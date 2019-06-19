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Fed宣布決策在即 美股早盤狹幅波動

2019-06-19 21:49經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國股市今（19）日早盤在平盤附近狹幅波動，因為投資人都在等待稍晚美國聯準會Fed）的利率決策。

道瓊工業指數開盤小漲約36點，標普500指數小漲0.1%，那斯達克綜合指數也僅小漲0.2%。

Fed預定美東時間19日下午2時（台灣時間20日凌晨2時）發表貨幣決策。雖然市場幾乎認定Fed並不會在政策方面做任何變動，但投資人仍將會從Fed的聲明中尋找今年接下來是否會降息的線索。

Fed主席鮑爾將在決策聲明公布30分鐘後召開記者會。

Fed主席鮑爾將於美東時間19日決策會結束後召開記者會，投資人拭目以待。 路透
Fed主席鮑爾將於美東時間19日決策會結束後召開記者會，投資人拭目以待。 路透
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