貿易戰打得火熱 川普又想挑起貨幣戰

2019-06-19 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普挑起的全球貿易戰正打得火熱，現在又有跡象顯示他可能再發動貨幣戰。

川普18日瞄準歐洲央行（ECB）總裁德拉基的年會聲明，展開一波波的推文攻勢，因為德拉基表示ECB準備將現行的負利率降到更低，以因應歐洲經濟疲軟。這也是一位美國總統罕見地干預其他國家的貨幣政策。

川普推文指出，「德拉基剛剛宣布可能進一步激勵經濟後，歐元／美元立馬就貶值，使歐元區能夠不公平地與美國競爭。他們多年來一直樂此不疲，跟中國及其他一些國家一樣」。稍後他又表示，「德國DAX股價指數因為德拉基的刺激經濟談話而上漲。這對美國非常不公平」。

川普搶在德拉基聲明之後立即開砲，加上G20峰會即將召開，凸顯出美國政府愈來愈重視「攻擊」匯率政策，並以匯率作為貿易戰的武器之一。

花旗集團全球經濟學者羅加斯表示，川普政府正在為匯率戰打地基，安排可能使用的工具。不過他也表示，「我們現在還未進入貨幣戰」。

經濟學者賽特塞指出，川普對德拉基的抨擊並不適當，因為德拉基是針對歐元區的內部情況。各界普遍體認歐元區經濟疲軟，通膨偏低，ECB承受重大壓力。川普的發言，可被視為「操縱匯率」的一種型式，作法相當魯莽。

彼得森國際經濟研究所高級研究員甘隆指出，近年來各國普遍都未競貶匯率；2018年各國藉干預匯市以壓低本國貨幣匯率的行為已降到2001年來最低水準。

但川普的說話也可能有一些道理。依據著名的「大麥克」匯率指數顯示，歐元／美元匯率目前被低估約15%；而且自從川普去年發動貿易戰以來，人民幣也大幅貶值，因而削弱了關稅措施對中國出口的衝擊。

但歐元及人民幣貶值的原因，其實正與貿易戰有關，因為貿易戰使歐洲、中國及全球經濟相對脆弱。問題在於川普對匯率不爽，可能促使他對歐元區及中國採取進一步的關稅行動。