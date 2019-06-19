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蘋果考慮將15%-30%產能遷出中國 傳要求供應商評估成本

2019-06-19 17:30經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

《日經亞洲評論》報導，蘋果公司已要求主要供應商評估把15%至30%的產能從中國遷往東南亞會帶來的成本影響，凸顯蘋果在美中貿易戰之際，準備對自家供應鏈從根本進行重新調整。

日經引述多方消息人士報導，包括主要iPhone組裝廠鴻海、和碩、緯創，MacBook的主力代工廠廣達、iPad代工廠仁寶、AirPods代工廠英業達、立訊精密與歌爾聲學（GoerTek）都已被蘋果要求評估生產遷出中國的選項。至於印刷電路板（PCB）與機殼等其他蘋果供應商則密切關注上述主要組裝廠是否會遷移生產。

蘋果零件供應商的一名主管表示：「我們必須知道這些組裝大廠將前往哪裡，我們才能跟進啟動我們的計畫。」

消息人士說，蘋果考慮可將製造地分散至墨西哥、印度越南、印尼與馬來西亞。其中，印度與越南是遷移智慧手機生產的首選地。

蘋果此舉是由曠日持久的美中貿易戰所觸發，不過日經報導指出，多方消息人士表示，即使美中能解決爭端，供應鏈的調整也不會回頭。七名消息人士透露，蘋果已判定像現在如此大幅仰賴中國製造的風險太高，風險甚至會進一步攀升。

一名熟悉內情的主管人士表示：「生育率降低、勞工成本上揚，以及承受將其產品的製造過度集中於單一國家。這些不利因素並不會煙消雲散。」他還說，無論美國是否會再對3,000多億美元的中國輸美產品加徵關稅，「蘋果正跟進大趨勢（將生產分散），讓自己有更多彈性」。

雖然緯創從2017年來已經在印度生產較平價的iPhone，鴻海今年起也開始在印度組裝iPhone，但產量非常少。目前逾90%的蘋果產品都仍在中國大陸組裝。

供應商承認，要把供應網絡複製至其他地方將是件耗時之事，中國在短期內仍可能是蘋果最重要的生產基地。

蘋果據傳要求主要供應商評估把15%至30%產能遷出中國的成本影響。（圖／路透）
蘋果據傳要求主要供應商評估把15%至30%產能遷出中國的成本影響。（圖／路透）
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