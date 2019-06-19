Adobe第2季財報優於預期 盤後股價勁揚逾4%

2019-06-19 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



軟體巨擘Adobe截至5月底的會計年度第2季每股盈餘及營收優於預期，儘管對第3季的財務預測略低於市場所料，該股18日盤後股價仍勁揚逾4%。

根據Refinitiv數據顯示，Adobe第2季剔除特定項目的每股盈餘為1.83美元，優於分析師預期的1.78美元；營收年增25%至27.4億美元，優於預期的27.1億美元。

Adobe的銷售主力是包括Creative Cloud和Document Cloud產品的「數位媒體」，該部門營收成長22%至18.9億美元，超過FactSet訪調分析師預估的18.6億美元；包括Magento和Marketo平台的「數位體驗」業務營收約7.84億美元，數位出版部份的營收則為7,060萬美元，雙雙優於預期。

Stifel分析師羅德里克等人在報告中說：「隨著數位媒體年度經常性營收（ARR）成長率從過去幾季的超過30%水準下滑，投資人開始質疑該業務長期的成長潛力。」分析師建議，調漲價格將進一步提振成長。

Adobe執行長納拉延18日表示，Adobe在第2季與亞馬遜在Magento電商平台展開合作。「今年度預料也會是刷新紀錄的一年，我們預期上半年的成長動能將延續到下半年。」

Adobe預期，第3季剔除特定項目的每股盈餘為1.95美元，營收為28億美元。Refinitiv訪調的分析師預期每股盈餘為2.05美元，營收為28.3億美元。