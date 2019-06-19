美在中東加派軍隊 中、俄齊批引戰

2019-06-19 17:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



中國外交部長王毅18日呼籲美國，不要再派軍到波斯灣，拉高跟伊朗開戰的風險。（Photo from Wikimedia） 分享 facebook

「美國根本就是存心要打伊朗！」針對美國近日宣布將加派1千名軍隊到波斯灣美軍基地，中國、俄國不約而同在18日批評美國，就是想對伊朗發動戰爭，如果美、伊開戰，會讓中東的「潘朵拉魔盒」開啟，造成世界大亂。

戰爭隨時可能爆發

根據《半島電視台》報導，近日許多郵輪在伊朗荷姆茲海峽附近遭到不明攻擊，由於伊朗先前揚言封鎖此石油重要航運海道，因此美國在意外發生沒多久就將過錯推給伊朗，伊朗也不甘示弱，回批美國栽贓，雙方陷入非常緊張、隨時可能開戰的氣氛。

美國近日還宣布，要加派1千名軍人「防止伊朗有破壞區域安全的行為發生」，這引發中國跟俄國不滿，中國外交部長王毅受訪時表示，他希望雙方都可以保持冷靜，不要互相挑釁導致衝突進一步升高，他還特別呼籲美國，改變對伊朗極度壓迫的態度。

中、俄對美不滿

他同時也提醒伊朗，做決策時要非常謹慎，絕對不能輕易撕毀2015年簽訂的核協議。俄國外長里亞布科夫也警告美國，任意增派軍隊到伊朗，再加上社政經全面封鎖伊朗，只會升高與伊朗開戰的風險。他也呼籲美國中東盟友也要克制自己的行為。

俄國向來在武器、經濟上都跟伊朗有緊密交流，但在先前美國對8個國家取消伊朗進口石油的豁免後，俄國、中國就對美國表示不滿，希望美國不要透過許多小動作持續挑釁伊朗。

美被鷹派掌握

但根據《英國廣播公司》報導，美國代理國防部長目前跟川普提出辭呈，而目前可能接任的人選是美國國務卿龐培歐在西點軍校的同學，他們的立場也非常接近。在國務卿、國安顧問（波頓）、國防部長都是鷹派掌控下，縱使川普多次對外澄清他不會對伊朗開戰，但仍讓外界非常擔心。

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