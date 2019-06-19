美抗伊一觸即發 歐盟三國籲伊克制

2019-06-19 17:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



伊朗跟西方於2015年簽訂的核協議正處於破裂邊緣，但歐盟仍希望試圖補救。(photo_by_醒報資料庫) 分享 facebook

「不要違反核協議，否則後果會不堪設想！」針對美國近日對伊朗態度日漸強硬，升高緊張。英國、法國、德國三國都呼籲伊朗不要違反核協議。但外媒分析，先前德國外長訪問伊朗時就已無功而返，而且幫助伊朗也會得罪美國，顯示歐盟在核協議的角色中弱化，可能無助於這次美、伊衝突的緩解。

三國奔走德黑蘭

根據《歐洲新聞網》報導，由於近日伊朗附近的阿曼灣頻傳外國郵輪遭攻擊，加上沙烏地阿拉伯也多次被無人機突襲的情況下，美國很快就把責任歸咎伊朗，讓雙方的開戰氛圍急速上升，伊朗近日也威脅將在10天內將國內的高濃度鈾存量，提升到超過協議規範的300公斤。

這也讓簽訂核協議的英、法、德三國非常緊張，希望伊朗可以不要衝動。三國的外交部長都將在2個禮拜內奔走伊朗首都德黑蘭，安排跟歐盟、中國、俄國與伊朗官方一同協商。三國外長也說，如果伊朗違反核協議，聯合國就會重啟對伊朗的經濟制裁。

伊朗懷疑歐盟能力

雖然匿名學者受訪表示，伊朗不會輕易違反核協議，不過伊朗有官員受訪時抱怨，雖然他們不想開戰，但他懷疑歐盟能否幫伊朗緩頰美國的壓力。

《華盛頓郵報》提到，美國在整體國安官員都偏向鷹派下，透過向波斯灣增派駐軍、取消他國伊朗石油豁免的方式讓伊朗跳腳，但有簽訂核協議的歐盟影響力明顯減弱，除了溫情喊話外，似乎在談判上難與美、伊達成實質協議，也讓外界擔心美、伊可能會像過去一樣，因為一些小摩擦導致戰爭一觸即發。

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