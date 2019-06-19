美國會貿易聽證 主戰鷹派佔上風

2019-06-19 17:03 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



萊特海澤18日出席關稅聽證會時表示，美國一定要逼中國調整貿易政策。（Photo from Simple Wikipedia） 分享 facebook

「貿易戰下，美國跟台灣廠商都會受到傷害。」美國國會18日召開聽證會，將用2個禮拜時間決定是否要繼續對中國課徵3千億美金關稅，美國貿易談判代表萊特海澤強硬表示，一定要透過關稅改善美對中的貿易逆差。但前財政部長劉憶如提醒民眾，美、中貿易戰下，美國跟台灣的廠商都會深受其害。

美不能跟中國妥協

根據《歐洲新聞網》報導，美國國會18日將召開為期2周的聽證會，廣邀廠商、業者代表討論美國是否要繼續對中國加徵3千億的進口關稅。萊特海澤在18日出席聽證會時表示，應對中國加大懲罰力度，才會使中國在智財權、公平貿易上進行更多改善。

「如果跟中國談和，他們不會停止貿易上的欺騙行為。」雖然美國總統川普已跟中國國家主席習近平敲定將於6月底在日本召開的G20會議碰面，但萊特海澤強調，美國除了跟中國打貿易戰，沒有其他選項，如果達成協議只是讓中國可以繼續拖延，將會讓美國的關鍵技術持續被中國偷走。

不過《歐洲新聞網》也提到，這次聽證會還會邀請許多廠商針對貿易戰發表意見，美國政府之後是否會課徵關稅還需視公聽會裡，企業界跟官員、議員討論的結果。《CNBC》也提到，萊特海澤也希望能重新調整北美自由貿易協定，不過民主黨要求川普政府要保證，新協議要能維持美國勞工的工作品質與環境不受汙染。

台灣無法置身貿易戰外

劉憶如17日曾在北威夏季論壇時分析，以華為為例，美國許多大型科技公司，如高通、英特爾等都對華為大量採購，而且華為30%的零組件也是跟美國採購，如果美國持續抵制中國，也會讓這些高科技企業損失慘重，美國的消費者也會被迫轉嫁關稅成本，對美國經濟造成傷害。

她還提到，台灣在中國最終製品的產業供應鏈中，也扮演了重要的角色。當在中國組裝完成的產品（如華為手機）對美國出口驟減時，中國對於台灣中間財的進口需求業也會下降。

在川普封殺下，華為第3季的訂單已經下調20%的幅度，台灣的華為手機供應鏈廠商也直接受到傷害。

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