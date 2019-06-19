親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

美國會貿易聽證 主戰鷹派佔上風

2019-06-19 17:03台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

萊特海澤18日出席關稅聽證會時表示，美國一定要逼中國調整貿易政策。（Photo ...
萊特海澤18日出席關稅聽證會時表示，美國一定要逼中國調整貿易政策。（Photo from Simple Wikipedia）
分享

「貿易戰下，美國跟台灣廠商都會受到傷害。」美國國會18日召開聽證會，將用2個禮拜時間決定是否要繼續對中國課徵3千億美金關稅，美國貿易談判代表萊特海澤強硬表示，一定要透過關稅改善美對中的貿易逆差。但前財政部長劉憶如提醒民眾，美、中貿易戰下，美國跟台灣的廠商都會深受其害。

美不能跟中國妥協

根據《歐洲新聞網》報導，美國國會18日將召開為期2周的聽證會，廣邀廠商、業者代表討論美國是否要繼續對中國加徵3千億的進口關稅。萊特海澤在18日出席聽證會時表示，應對中國加大懲罰力度，才會使中國在智財權、公平貿易上進行更多改善。

「如果跟中國談和，他們不會停止貿易上的欺騙行為。」雖然美國總統川普已跟中國國家主席習近平敲定將於6月底在日本召開的G20會議碰面，但萊特海澤強調，美國除了跟中國打貿易戰，沒有其他選項，如果達成協議只是讓中國可以繼續拖延，將會讓美國的關鍵技術持續被中國偷走。

不過《歐洲新聞網》也提到，這次聽證會還會邀請許多廠商針對貿易戰發表意見，美國政府之後是否會課徵關稅還需視公聽會裡，企業界跟官員、議員討論的結果。《CNBC》也提到，萊特海澤也希望能重新調整北美自由貿易協定，不過民主黨要求川普政府要保證，新協議要能維持美國勞工的工作品質與環境不受汙染。

台灣無法置身貿易戰外

劉憶如17日曾在北威夏季論壇時分析，以華為為例，美國許多大型科技公司，如高通、英特爾等都對華為大量採購，而且華為30%的零組件也是跟美國採購，如果美國持續抵制中國，也會讓這些高科技企業損失慘重，美國的消費者也會被迫轉嫁關稅成本，對美國經濟造成傷害。

她還提到，台灣在中國最終製品的產業供應鏈中，也扮演了重要的角色。當在中國組裝完成的產品（如華為手機）對美國出口驟減時，中國對於台灣中間財的進口需求業也會下降。

在川普封殺下，華為第3季的訂單已經下調20%的幅度，台灣的華為手機供應鏈廠商也直接受到傷害。

【更多精采內容，詳見

川普G20公平貿易
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

2019年最佳航空公司排名出爐 長榮「最乾淨航空」奪冠

2019-06-19 16:54

牛津大學收到捐款 額度創文藝復興以來最高紀錄

2019-06-19 16:53

美在中東加派軍隊 中、俄齊批引戰

2019-06-19 17:04

美抗伊一觸即發 歐盟三國籲伊克制

2019-06-19 17:04

投資人緊盯Fed會議 為何真正關鍵在G20？

2019-06-19 16:52

西洋富豪做慈善 最愛捐助哪些機構？

2019-06-19 16:44

西門子重整旗下產業 全球將大裁2700職位

2019-06-19 11:31

世銀報告：一帶一路可讓3200萬人脫貧 但需透明度

2019-06-19 10:57

蘋果罕見關切！有意紓困JDI 金額200億日圓以內

2019-06-19 08:30

特斯拉改組亞太事業部 成立大中華區

2019-06-19 07:40

美股逼近歷史高點！道瓊大漲353點 川習本月要碰面

2019-06-19 06:28

G20川習會成局 美股道瓊指數勁揚353點

2019-06-19 06:08

石油腦市況差…全球經濟惡兆

2019-06-19 01:10

法國電信大亨收購蘇富比

2019-06-19 01:10

高盛：原物料Q3看漲

2019-06-19 01:09

陸持有美債 兩年低點

2019-06-19 01:09

企業獲利下修 亞股有壓

2019-06-19 01:09

美科技股雙空夾擊 專家示警

2019-06-19 01:09

德拉基暗示 ECB將擴大寬鬆

2019-06-18 23:36

ECB弱化貨幣…川普痛批

2019-06-18 23:36

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

川普又開砲 轟歐元區、中國促貶本幣

2019-06-18 20:56

貿易戰砍單效應！矽晶圓大廠Siltronic三度調降財測

2019-06-18 17:28

歐洲央行總裁德拉基：若通膨沒起色會推更多刺激措施

2019-06-18 17:07

眼光獨到？超級有錢人投資森林 花10年等回報

2019-06-18 14:58

星5月非石油出口銳減 央行寬鬆可能性升高

2019-06-18 01:43

高盛打造迷你版黑石

2019-06-18 01:43

德銀加速轉型 整頓交易部門

2019-06-18 01:43

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:31

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16
看更多

熱門文章

日本新潟地震芮氏規模6.8 有海嘯風險

2019-06-18 21:41

馬航MH370機長疑故意飛到4萬呎 迅速減壓使238人逐漸缺氧亡

2019-06-19 09:26

川習下周將碰面！川普：和習近平通電話 有良好的交談

2019-06-18 21:49

梅克爾怎麼了？ 大庭廣眾下身體抽搐顫抖

2019-06-18 23:19

習近平與川普通話 G20大阪峰會川習會確定

2019-06-18 22:26

日本晚間傳6.8規模強震 各電視台中斷節目插播地震速報

2019-06-18 22:16

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45

女友生日送「般若心經蛋糕」 網驚：慘了！

2019-06-18 20:44

川習約好下周G20見！敏感時機通電 攸關貿易談判

2019-06-19 00:11

【重磅快評】宣布川習會的時機 中方拿捏得不可能再好

2019-06-19 12:27

50度高溫卻缺電！熱鍋裡的伊拉克 竟壞了美國的中東大計

2019-06-19 11:00

美股逼近歷史高點！道瓊大漲353點 川習本月要碰面

2019-06-19 06:28

川普推文：和習近平約好 下周日本G20見

2019-06-18 22:02

CNN：川普競選連任 有秘密武器

2019-06-19 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top