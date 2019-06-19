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比特幣今年狂飆150%　亞洲加密概念股卻冷颼颼

2019-06-19 16:57經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

比特幣今年來大漲約150%，但亞洲的相關概念股卻未雨露均霑。

比特幣價格已從今年初的不到4,000美元，本周漲破9,000美元大關。近期的一大利多因素主要來自臉書（Facebook）宣布將推出加密貨幣Libra的消息。

臉書相關計畫與摩根大通等主流機構進入加密貨幣領域，是帶動比特幣從4月起開始脫離「加密寒冬」頹靡走勢的一大原因。在美國，對比特幣有曝險的資產已經大漲，像是比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust今年來大漲189%，聚焦區塊鏈技術的Riot Blockchain公司大漲78%、經營加密貨幣挖礦設備的 Marathon Patent Group上漲50%， Parateum公司勁漲67%。

但亞洲的加密貨幣概念股並未跟著上漲。例如擁有加密貨幣交易所Coincheck的日本Monex集團今年股價跌逾2%。這家券商正持續投資於先前遭駭客攻擊的Coincheck，協助其資安部門。

此外，日本加密貨幣交易所幣寶（BITPoint）的營運商Remixpoint股價今年來挫跌10%，南韓加密貨幣交易所Bithumb的股東Vidente公司則跌14%，今年稍早成立新交易所ANXONE的中國BC科技集團則大跌35%，是遭遇沉重賣壓的香港掛牌上市股票之一。

加密貨幣交易所Luno駐新加坡事業發展主管Vijay Ayyar表示：「關於已投資於交易所的企業，我認為他們的股價表現將落後於幣價大漲的表現。」他指出，企業必須展現如何能將它們的加密貨幣事業營收轉換成真正的錢。

Vijay Ayyar建議投資人可觀察三個指標來衡量一家企業股價可能與比特幣價格連動的程度，包括直接擁有數位資產的多寡、關於加密貨幣交易所的投資、以及關於區塊鏈計畫的投資。

Vijay Ayyar說：「持有加密貨幣概念股的風險較少，但獲得的報酬也可能比較少，因為將不會直接獲得豐厚報酬。」

比特幣今年來大漲約150%，但亞洲的加密貨幣相關概念股並未跟著大漲。（圖／路透）
比特幣今年來大漲約150%，但亞洲的加密貨幣相關概念股並未跟著大漲。（圖／路透）
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比特幣概念股區塊鏈技術
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