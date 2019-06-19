投資人緊盯Fed會議 為何真正關鍵在G20？

2019-06-19 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



投資人正密切關注美國聯準會（Fed）本周貨幣政策會議結果，從中觀察美國啟動十年來首次降息行動的展望是否趨於明朗。但分析師表示，下周在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會可能是更關鐽性的發展。

SLC Management投資策略總監Dec Mullarkey接受財經網站MarketWatch訪問時說：「基於美中緊張關係，貿易顯然是頭號議題。」他表示，他不認為Fed 19日（台北時間20日凌晨）會宣布降利率，主要原因就是G20峰會要到月底才登場，屆時美國總統川普與中國國家主席習近平若舉行會晤，可能為美中貿易止戰帶來曙光。

Fed主席鮑爾可望在6月決策會後的記者會上提供更多線索，投資人可據以觀察美國經濟減緩跡象，或川普對進口產品加徵關稅產生的後遺症，足不足以促使Fed重拾貨幣寬鬆措施。

芝加哥商品交易所（CME）利率期貨行情資料顯示，市場目前估測Fed在6月降息的機率只有24%，但7月降息機率已竄升到85%。

市場認為Fed在不久的未來就會降息，這種預期已反映在美國資產價格上。全球股市18日勁漲，另一助因是歐洲央行（ECB）總裁德拉基表示，必要時會用動手上工具拉抬通膨與經濟。

然而，已有跡象顯示川普貿易政策已產生衝擊，導致一些企業保守看待資本支出和招聘，靜待美中關稅大戰情勢發展。

理財顧問公司Keel Point首席經濟顧問Steven Skancke預期，在美中貿易會談結果分曉前，Fed這次不太可能降利率。

Skancke對MarketWatch說：「Fed會暫採觀望模式，直到G20會後再議。」他表示，目前Fed聯邦資金利率目標區間為2.25-2.5%，可降息的空間「不是很大」，他們會保留彈藥，等到萬一美中貿易談判破裂時再用。

目前看來，川普重拾保護主義貿易政策，可能使短期內全球央行貨幣政策複雜化。