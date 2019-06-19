韓元率亞幣上攻 川習相約再會

2019-06-19 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



韓元今（19）日率亞洲貨幣走強，市場看好美中領導人將有「長談」可望解決貿易爭端。