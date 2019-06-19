親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

韓元率亞幣上攻 川習相約再會

2019-06-19 12:11經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

韓元今（19）日率亞洲貨幣走強，市場看好美中領導人將有「長談」可望解決貿易爭端。

台北時間11:00，韓元兌美元升值0.6%至1,178.15，在亞幣中漲勢最力，新台幣次之，漲幅0.4%，報31.40，印尼盾也升0.4%，泰銖和菲律賓披索各升0.3%，馬元升0.2%。

新興市場貨幣一日內走勢，韓元領軍走強。圖／擷自彭博
新興市場貨幣一日內走勢，韓元領軍走強。圖／擷自彭博
分享

印尼菲律賓貿易戰
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

世銀報告：一帶一路可讓3200萬人脫貧 但需透明度

2019-06-19 10:57

這次是蘇富比被賣了！國際電信大亨Patrick Drahi買下拍賣行

2019-06-18 13:29

蘋果罕見關切！有意紓困JDI 金額200億日圓以內

2019-06-19 08:30

特斯拉改組亞太事業部 成立大中華區

2019-06-19 07:40

美股逼近歷史高點！道瓊大漲353點 川習本月要碰面

2019-06-19 06:28

G20川習會成局 美股道瓊指數勁揚353點

2019-06-19 06:08

石油腦市況差…全球經濟惡兆

2019-06-19 01:10

法國電信大亨收購蘇富比

2019-06-19 01:10

高盛：原物料Q3看漲

2019-06-19 01:09

陸持有美債 兩年低點

2019-06-19 01:09

企業獲利下修 亞股有壓

2019-06-19 01:09

美科技股雙空夾擊 專家示警

2019-06-19 01:09

德拉基暗示 ECB將擴大寬鬆

2019-06-18 23:36

ECB弱化貨幣…川普痛批

2019-06-18 23:36

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

川普又開砲 轟歐元區、中國促貶本幣

2019-06-18 20:56

貿易戰砍單效應！矽晶圓大廠Siltronic三度調降財測

2019-06-18 17:28

歐洲央行總裁德拉基：若通膨沒起色會推更多刺激措施

2019-06-18 17:07

眼光獨到？超級有錢人投資森林 花10年等回報

2019-06-18 14:58

法傳媒大亨豪擲逾千億收購 蘇富比重歸私人所有

2019-06-18 12:17

若與美打貿易戰 墨西哥自認會贏但代價龐大

2019-06-18 09:43

星5月非石油出口銳減 央行寬鬆可能性升高

2019-06-18 01:43

高盛打造迷你版黑石

2019-06-18 01:43

德銀加速轉型 整頓交易部門

2019-06-18 01:43

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:31

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

日本新潟地震芮氏規模6.8 有海嘯風險

2019-06-18 21:41

競標28萬買到別墅？男子「交屋」看到真相好崩潰

2019-06-18 13:56

影／恐怖亂流釀10傷！空姐被拋飛 熱水灑滿乘客臉

2019-06-18 14:01

川習下周將碰面！川普：和習近平通電話 有良好的交談

2019-06-18 21:49

梅克爾怎麼了？ 大庭廣眾下身體抽搐顫抖

2019-06-18 23:19

馬航MH370機長疑故意飛到4萬呎 迅速減壓使238人逐漸缺氧亡

2019-06-19 09:26

習近平與川普通話 G20大阪峰會川習會確定

2019-06-18 22:26

日本晚間傳6.8規模強震 各電視台中斷節目插播地震速報

2019-06-18 22:16

眼光獨到？超級有錢人投資森林 花10年等回報

2019-06-18 14:58

女友生日送「般若心經蛋糕」 網驚：慘了！

2019-06-18 20:44

川習約好下周G20見！敏感時機通電 攸關貿易談判

2019-06-19 00:11

美股逼近歷史高點！道瓊大漲353點 川習本月要碰面

2019-06-19 06:28

川普推文：和習近平約好 下周日本G20見

2019-06-18 22:02

中獎5千萬卻揮霍無度 39歲男子因竊盜被捕

2019-06-18 14:29

【重磅快評】習近平打北韓牌 遺忘金正恩的川普買帳嗎？

2019-06-18 15:54

50度高溫卻缺電！熱鍋裡的伊拉克 竟壞了美國的中東大計

2019-06-19 11:00

敏感時機 習近平與川普熱線

2019-06-18 22:10

與川普通電話談貿易 習近平：關鍵是照顧彼此關切

2019-06-18 22:43

川普又開砲 轟歐元區、中國促貶本幣

2019-06-18 20:56

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45

周薪15萬的夢幻工作！ 壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

CNN：川普競選連任 有秘密武器

2019-06-19 10:08

貿易戰砍單效應！矽晶圓大廠Siltronic三度調降財測

2019-06-18 17:28

家庭暴力曝光 美代理國防部長打消真除念頭求去

2019-06-19 06:13

【中美貿易戰延燒】官方主導 陸客來美大減

2019-06-18 13:52

日本新瀉6.8強震 觀光局：尚無台灣旅客通報受傷受困

2019-06-18 22:50

這次是蘇富比被賣了！國際電信大亨Patrick Drahi買下拍賣行

2019-06-18 13:29

石油腦市況差…全球經濟惡兆

2019-06-19 01:10

特斯拉改組亞太事業部 成立大中華區

2019-06-19 07:40

蘋果罕見關切！有意紓困JDI 金額200億日圓以內

2019-06-19 08:30

華爾街日報：對台軍售美方有雜音 官員憂川習會恐破局

2019-06-18 14:36

日本新潟6.8強震 尚無重大災情

2019-06-19 00:24

土耳其史前遺址 揭示類現代跡象

2019-06-18 19:41

特種隊員涉割喉殘殺IS少年 戰爭罪案引川普關注

2019-06-18 14:12

川習通話 白宮：談美中貿易、區域安全

2019-06-19 00:29

央視快訊：習近平與川普通電話

2019-06-18 22:41

民怨滿載 德國柏林市政府宣布房租凍漲5年

2019-06-18 21:48

極品啤酒！比利時修道院推線上賣 以防遭高價轉賣牟利

2019-06-18 15:20

影／遊園驚魂！座椅安全裝置鬆脫 女乘客半空摔落

2019-06-19 12:17

川普在佛州集會上 正式宣布競選連任美國總統

2019-06-19 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top