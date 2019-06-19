國際油價勁升 銅價、金價上漲

2019-06-19 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



國際油價創五個月來最大漲幅，因OPEC及盟友將敲定延長減產協議的會期，歐洲央行也提出不排除新的刺激措施。黃金期貨價格上漲，為六個交易日以來有五天攀升，因多家央行發出鴿派信號。銅價創下3月以來最大漲幅。

●油價勁升

紐約原油期貨一度勁升4.6%，有消息稱，OPEC提出7月中旬與俄羅斯和其他合作伙夥開會的計畫。此外，歐洲央行總裁德拉基在葡萄牙的一個論壇上表示，如果經濟前景沒有改善，「將需要額外的刺激措施」。

Price Futures Group資深市場分析師Phil Flynn告訴彭博，「明天聯準會（Fed）在為期兩天會議後發布的政策聲明，可能為本月油價走勢奠定基礎。如果他們顯得非常鴿派，油價應該會猛烈上漲」。

紐約商業交易所7月交割西德州中級原油（WTI）漲1.97美元，收於每桶53.90美元，漲幅3.8%，一度創下1月9日以來最大盤中漲幅4.6%。倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油8月原油期貨上漲1.20美元，收於每桶62.14美元。

●黃金上漲 因市場押注央行政策寬鬆前景

紐約商品交易所（Comex）8月交割黃金期貨一度上漲1.2%，紐約時間13:30結算價上漲0.6%。

澳洲央行表示進一步降息的可能性高於50%，英國央行和日本央行均將於本周召開政策會議。歐洲央行將降息作為首選工具。

●罷工矛盾加劇和貿易焦慮緩和推動銅價上漲

紐約商品交易所9月交割的銅期貨上漲2.1%，結算價每磅2.7025美元。

智利銅礦罷工第五天，出現暴力衝突。