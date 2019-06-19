宸鴻退出注資計畫 JDI：將繼續就LCD聯盟進行磋商

2019-06-19 08:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本顯示器公司（Japan Display，簡稱JDI）表示，儘管宸鴻已退出對該公司的注資計畫，但與宸鴻有關LCD業務聯盟的協議保持不變，將繼續和宸鴻洽談結盟關係。

至於Oasis Management加入紓困的計畫，JDI已知是有一檔Oasis管理的基金計畫投資1.5億美元。 Oasis沒有提出與JDI的直接業務聯盟，也沒有這樣的計畫。至於和嘉實科技投資管理有限公司在OLED聯盟的協商仍在進行中。