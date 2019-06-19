美元Fed決策前陷停頓 德拉基鴿調打壓歐元

2019-06-19 07:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周二走勢停頓，美國總統川普宣布將與中國國家主席習近平在下周召開的20國集團峰會上舉行會晤，緩解市場對貿易戰的顧慮。聯準會（Fed）將於周三發布政策決定，交易員押注Fed論調會更加偏向鴿派。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.09%至97.644。歐元兌美元跌0.2%至1.1195美元。歐洲央行總裁德拉基表示，如果前景沒有改善，歐洲央行可能會實施額外的刺激措施。

美元兌日圓跌0.1%至108.45日圓，在川普宣布將與習近平會晤的消息後觸及108.68盤中高位。

貨幣市場定價顯示市場預期歐洲央行將在年底前降息10個基點；豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在客戶報告中稱，「鴿派德拉基」對全球殖利率造成了壓力。德國 10年期公債殖利率觸及紀錄新低；法國10年期公債殖利率首次跌至零。

英鎊兌美元上漲0.2%至1.2562美元。保守黨黨魁選舉在周二舉行第二輪投票後，強森繼續保持領先地位。

澳元兌美元升0.3%至0.6875美元，五日來首次上漲；川普的講話緩和投資人對貿易戰可能拖累經濟成長的疑慮。 澳元早盤一度下跌0.3%至0.6832，為1月以來低點，因澳洲央行會議紀錄顯示可能再次降息。