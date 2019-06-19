台股ADR除聯電外全漲 台積電跟進費半大漲

2019-06-19 07:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二除聯電外全都上漲，台積電跟進費城半導體指數大漲。

台積電ADR大漲4.1%，高出台股的溢價為4.1%。

美國股市逼近歷史高點，川普本月將和習近平會面，緩和美中貿易緊張關係，此外，市場也漸漸篤定，聯準會（Fed）今年會降息。

美國總統川普18日在推特上發文，表示和中國國家主席習近平通過電話，雙方進行了良好對談，兩人將在下周日本舉行的G20會議會面。

半導體率科技股領軍大漲，費城半導體指數大漲4.3%。標普500指數上漲1%，報2917.75點；道瓊工業指數上漲353.01點，漲幅1.4%，報26465.54點，距去年12月創下的歷史新高只有362點之遙 。那斯達克上漲1.4%，報7953.883點。

台灣加權股價指數昨天漲36.20點收10,566.74點，台積電漲1.1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 57.85 +2.78 58.40 -0.94

友達 AUO 9.01 +0.70 9.05 -0.49

中華電 CHT 112.73 +0.84 112.00 0.65

台積電 TSM 245.23 +4.12 235.50 4.13

聯電 UMC 13.07 -0.48 13.25 -0.13

資料來源：彭博