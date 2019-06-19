美股逼近歷史高點 道瓊大漲353點 川習本月要碰面

2019-06-19 06:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市逼近歷史高點，川普本月將和習近平會面，緩和美中貿易緊張關係，此外，市場也漸漸篤定，聯準會（Fed）今年會降息。

美國總統川普18日在推特上發文，表示和中國國家主席習近平通過電話，雙方進行了良好對談，兩人將在下周日本舉行的G20會議會面。

半導體率科技股領軍大漲，費城半導體指數大漲4.3%。標普500指數上漲1%，報2917.75點；道瓊工業指數上漲353.01點，漲幅1.4%，報26465.54點，距去年12月創下的歷史新高只有362點之遙 。那斯達克上漲1.4%，報7953.883點。

標普500指數一度上漲1.4%，最高時距離歷史高點不到1%，但後來漲幅有所收窄，因知情人士透露白宮在今年2月曾探討剝奪鮑爾Fed主席職務的合法性問題。

U.S. Bank Wealth Management的高級高級投資策略師Rob Haworth表示，「直到最近，市場還一直對川普和習近平會否見面心存疑慮，現在看到美中有達成協議的努力，這自然對市場是很大推動」。

另一方面，歐洲央行總裁德拉基表示，如果形勢需要，官員們已準備好採取刺激措施。這增強了市場對更寬鬆貨幣政策的預期。澳洲，俄羅斯，印度和智利的中央銀行最近紛紛放鬆了政策，市場普遍預計Fed將在周三利率會議結束後發表更為鴿派的輪調。

蘋果（Apple）、亞馬遜、微軟漲幅在0.8%至2.4%之間，科技股在標普500指數和那斯達克中助漲最力。