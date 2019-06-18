波音訂單破零 大韓航空將訂購30架新機

2019-06-18 23:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國飛機製造大廠波音（Boeing）總算終結連續兩個月訂單掛零的窘境，大韓航空（Korean Air）及美國飛機租賃巨擘ALC（Air Lease）將購買波音787夢幻客機。

波音18日表示，大韓航空將購買20架波音787-10夢幻客機，以及十架體型較小的787-9客機，在行規折扣前的訂單價值為63億美元；ALC則以15億美元預購價訂購五架787-9客機。

波音4、5月均未接到任何新訂單，而今年流失的訂單比取得的多出125張，反映入袋的訂單數量遠不及流失量，其中包括印度捷特航空公司（Jet Airways）因瀕臨破產而取消訂單。紐西蘭航空（Air New Zealand）雖然上月表示將購入八架最新型波音787-10夢幻客機，但這筆交易仍未完成。

勁敵歐洲飛機製造巨擘空巴（Airbus）則在巴黎航空展大放異彩，航空展首日（17日）推出最新機型A321 XLR，囊括大筆訂單。宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）向空巴訂購十架最新機種、16架A330-900雙走道客機及5架A320neo單走道客機，首批預計2024年出貨；沙烏地阿拉伯航空公司則增加先前A320neo訂單，最多訂購100架飛機，包括15架A321 XLR。