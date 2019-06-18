周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國連鎖餐廳Reynolds Wraps發布新聞稿，要尋找一位「美食達人」，主要工作是在8月的前2周旅遊全美國，找到最好吃的燒烤肋排，兩周的薪資是1萬美元（約台幣31萬4000元）。

該公司將這個徵才行動命名為「尋找燒烤長（Chief Grilling Officer）」，獲選者將在指定期間遊歷全美各地，透過社群網站與粉絲互動，上傳美味肋排照片和影音、燒烤食譜及傳授小技巧等。