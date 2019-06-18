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惠譽將對南韓今年經濟成長預估下修至2%

2019-06-18 22:06經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

國際信評機構惠譽（Fitch）17日將對南韓今年的經濟成長預估下修至2%，低於2月預測的2.5%，惠譽並預估南韓2020與2021年的成長率都是2.6%。南韓2018年經濟產值擴張2.7%，低於2017年的3.1%。

韓聯社報導，惠譽將下調南韓經濟成長預估的原因歸咎於出口疲軟與投資活動欲振乏力。南韓5月出口額年降9.4%至459億美元，連降六個月，原因是晶片價格下跌與中國經濟成長趨緩。

南韓惠譽
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