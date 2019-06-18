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眼光獨到？超級有錢人投資森林 花10年等回報

2019-06-18 14:58聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國銀行公司（BoA）一位資深副總裁克勞德（Tom Crowder）上班時，多半不待在辦公室，而是往茂密森林跑，足跡從新英格蘭州的常綠森林到南北卡羅來納州的溼地，以便幫有錢人找具投資利益的森林資產。這些不是普通的有錢人，而是淨值1億美元以上，至少有1000萬美元可拿出來投資的超級巨富。

彭博資訊報導，美國銀行的特殊資產管理團隊（SAM）召募逾200位專家，為個人或組織管理超過總值136億美元的94,000處資產。他們會親自幫客戶到場視察和揀選標的。目標客戶想找的東西可能是林地、農地、牧場、能源項目，或房地產，也就是所謂的替代投資，既可多元化分散投資組合，又能抗通膨

根據美國不動產投資信託評議會（NCREIF），林地去年的投資報酬率是3.2%，今年截至現在是略低的2.4%。

SAM團隊的一員凱利說，「長期投資」是賣點。可耕地減少和全球糧食需求增加是投資農田的理由。 他說：「人們必須吃飯，我們認為這些資產的天生特色是它們擁有真正的價值，隨時間推移也不會消失。」

對於願意長期投資的的客戶，SAM在全美38個辦公室安置實地考察專家，他們的平均經驗超過15年，有些人甚至已經在這個領域待了30年。克勞德在阿肯色州自家木材場長大，許多同事跟他一樣，出身自世代都在做這一行的家庭。

美國銀行的客戶不限美國人或海外人士。凱利說，他們強烈建議新入門的投資人先去看看可能買入的資產，通常這能激起要留些東西給後代的想法。他說，富裕家庭對環境和可持續投資越來越感興趣。

這些資產確實能以原木、農作物、牲畜或油氣的形式產生營收----但買家必須能接受要很多年之後才能獲得投資回報。凱利說：「這不像股票和債券，不能周一買、周三賣。如果你不能等上至少10年，那麼你並不屬於這個投資類別。」

美國銀行幫有錢人找具投資利益的森林資產。美國銀行提供
美國銀行幫有錢人找具投資利益的森林資產。美國銀行提供
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投資森林可能要很多年之後才能獲得投資回報。美國銀行提供
投資森林可能要很多年之後才能獲得投資回報。美國銀行提供
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