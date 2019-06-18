基礎建設加資金 倫敦成歐洲最適發展技術共好城市

2019-06-18 11:59 中央社 倫敦18日綜合外電報導



歐洲聯盟（EU）資助的創新公益組織國家科學技術藝術基金（Nesta）今天公布，倫敦被評為最適合發展解決環境及社會問題科技的歐洲城市。

根據總部設在英國的Nesta研究，倫敦在培育「技術共好」（Tech for Good）的企業上「大幅領先」其他城市；阿姆斯特丹排名第2，接著依序為哥本哈根、斯德哥爾摩及巴黎。

這項研究依促進數位社會創新及技術共好企業能力，對60個歐洲城市進行評級排名，其中包括以營利為目的的科技公司、社會企業、公益組織及個別專案計畫。

Nesta資深研究員史托克斯（Matt Stokes）接受路透社電話訪問說：「從商用科技觀點來看，倫敦是歐洲科技之都，所以這裡有很多支持技術共好的外溢效應。」

這項指數以6大類別的32項因素為基礎，包括資金、技術、公民社會、合作、基礎建設、多樣性與包容性。史托克斯說，倫敦的基礎建設、技術，以及包括慈善捐款、種子基金、影響力投資和創業投資等不同的資金樣貌排名第一。

根據Nesta，創業會面、創業加速器、「駭客馬拉松」（hackathons），以及像是倫敦市長公民創新挑戰（Mayor of London's Civic Innovation Challenge）等競賽，都有助於技術共好的企業在城市中發展。

像減少食物浪費的食物共享手機應用程式Olio、號召集體行動的數位平台Organise，以及訂製3D列印骨骼夾板與支架的Andiamoare，也都是以倫敦為據點的企業典範。

然而，史托克斯表示，數位社會創新及技術共好事業，仍有可能在波蘭及羅馬尼亞等國蓬勃發展，儘管這些國家沒有同樣有力的生態系統。

他說：「（技術共好）這種方式可以回應當地或個人的挑戰。」