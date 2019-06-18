巴黎航空展首日 波音1張新訂單也沒拿到！

2019-06-18 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國財經網站CNBC引述航空顧問業者IBA.iQ報導，波音公司在巴黎航空展（Paris Air Show）的成績可能比原先預期的更慘。在展期第一天，波音沒拿到任何一款飛機的新訂單，相較下，空中巴士公司取得123架飛機的訂單和加購選擇權。