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巴黎航空展首日 波音1張新訂單也沒拿到！

2019-06-18 08:16聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國財經網站CNBC引述航空顧問業者IBA.iQ報導，波音公司在巴黎航空展（Paris Air Show）的成績可能比原先預期的更慘。在展期第一天，波音沒拿到任何一款飛機的新訂單，相較下，空中巴士公司取得123架飛機的訂單和加購選擇權。

波音執行長米倫伯格表示，此次航空展的重點不在訂單，而是要向顧客和供應商保證，波音讓遭禁飛的737 Max重回天空的努力正取得進展。

根據IBA.iQ，在巴黎航空展的第一天，波音公司沒拿到任何一款飛機的新訂單。歐新...
根據IBA.iQ，在巴黎航空展的第一天，波音公司沒拿到任何一款飛機的新訂單。歐新社
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