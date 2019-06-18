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國際原油陷入熊市更深；黃金跌；銅漲 因供應堪憂

2019-06-18 07:59經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

國際油價進一步陷入熊市，因美國製造業和住宅建築商出現了需求疲軟的跡象。金價下跌，因美元上漲。銅期貨價格上漲，因中國產量下降和全球最大銅礦的罷工蓋過了對全球需求的悲觀預期。

●原油：油價進一步陷入熊市

紐約原油期貨下跌1.1%，倫敦交易的布蘭特原油下跌近2%。

OPEC及其盟友仍難以敲定討論減產問題的會議日期。聯準會（Fed）6月對紐約州工廠的調查結果創下了有史以來最大跌幅，再添關稅影響製造商和整體經濟的證據。

紐約商業交易所7月交割的西德州中級原油（WTI）下跌58美分至每桶51.93美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所8月交割的布蘭特原油合約下跌1.07美元，或1.7%，結算於每桶60.94美元。

●貴金屬：金價下跌，交易員等待Fed動向

彭博對經濟學家的一項調查顯示，Fed今年可能會降低利率，但不會像投資人預期的那樣激進。

紐約州製造業指數6月創紀錄下滑，上周五公佈的數據顯示，美國零售銷售和工業生產較為強勁。

投資人在周三前幾乎沒有興趣重新承擔風險，因此價格走勢仍然波動並且呈現橫盤整理，特別是在美元保持韌性的情況下。

紐約商品交易所8月交割黃金期貨跌0.1%，收於每英兩1,342.90美元。上周五曾觸及1,362.20美元，為主力合約自去年4月以來的最高價。

●銅價上漲 智利罷工增加供應憂慮

美東時間下午1:01，紐約商品交易所9月銅期貨上漲0.6%，結算價每磅2.6465美元。

紐約Fed金價
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