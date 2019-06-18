分析師預料中國市場的iPhone需求面臨貿易爭端的考驗

2019-06-18 07:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



分析師周一表示，蘋果公司iPhone的需求可能會低於預期，特別是在貿易緊張局勢打壓銷量的中國市場。

蘋果股價周一收盤上漲0.6%至193.89美元，連續三天下跌後反彈。雖然蘋果股價從本月低點上漲約12%，但仍然比5月初的高點下跌超過8%。

摩根大通評道，總體經濟的不確定性「可能會給智慧手機市場帶來更大的阻力」。摩根大通證券將第2季至第4季度末的iPhone出貨量預測下調4%，至1.395億支。分析師Samik Chatterjee還將蘋果公司的目標股價調低了2美元至233美元，不過仍維持超配評級。

Chatterjee寫道，總經問題是「周期性的，可能透過達成貿易協議而得到化解」，但強調服務業務成長可能給蘋果帶來助力。

iPhone對蘋果公司的未來前景至關重要，根據彭博匯編的數據，iPhone占蘋果2018年營收的60%以上。蘋果年的營收有近20%來自中國，也因此中國市場的疲弱，促使蘋果今年1月下調了銷售預測。

摩根大通並非周一唯一一家對iPhone銷售前景表示謹慎的公司。Longbow Research寫道，「人們越來越擔心對華為的銷售禁令將進一步削弱iPhone 在中國的需求」，並且存在著蘋果「在中國之外的市場占有率不會顯著成長」的風險。分析師Shawn Harrison對蘋果股票的評級為「中性」，並寫道「在iPhone需求環境、特別是在中國受到挑戰之際，該公司努力擴大其服務的觸及範圍和廣度是關鍵。」

Loop Capital Markets寫道，儘管6月份iPhone手機需求「與華爾街預期相當一致」，但對於今年下半年的普遍預測「過高」。Loop分析師Ananda Baruah確認了對蘋果公司的持有評級和190美元的目標價格。

瑞信對iPhone的看法較為樂觀，表示iPhone在中國的銷售「變得不差」。

分析師Matthew Cabral指出蘋果的降價策略取得成效，稱本季迄今為止「iPhone在中國的出貨量下滑速度明顯改善」 。但他也指出，與去年同期相比，本季銷量仍然下降了4%，並且iPhone「落後於中國整體智慧手機市場」。

他寫道，鑒於先前的困難程度，雖然「不太差」是一個明顯的積極因素，但風險仍然存在。該公司給予蘋果中性評級，目標價為209美元。

Cabral預計與貿易相關的不確定性將使蘋果股票區間波動，但風險「偏於向下」。