Fed寵壞了美股 降息恐難拯救

2019-06-18 06:35 世界日報 財經新聞組／綜合報導



就在美國聯準會(Fed)主席鮑爾6月初改變耐心論，指「Fed將採取適當措施維持經濟持續擴張」後，經歷了年初上漲行情後續乏力、以及「黑色五月」的美股，似乎重獲動力。但不少分析師對此表示擔心，警告市場已被Fed寵壞，最終正常的交易邏輯將會回歸，Fed降息未必能拯救美股。

本周，Fed即將召開6月FOMC會議，市場正密切觀察貨幣政策立場是否與市場對近期降息的預期一致。

CME的Fed利率期貨工具顯示，Fed在19日會議上降息25個基點的機率為15.8%，但在7月31日的會議上至少降息25個基點的機率已升破83.7%。

對此，道富環球投資首席投資策略師亞榮(Michael Arone)表示：「每次感受到當下周期可能結束的威脅，Fed的政策制訂者們就都會採取行動，試圖安撫局面。這樣的規律已經持續了相當長時間。」

他擔心，如果Fed再次以降息來滿足華爾街的要求，那麼低利率支撐高股價的周期就會繼續下去，而這只會讓未來某一天遲早到來的熊市變得更加嚴酷。他還認為，當下利率如此之低，意味著未來經濟若是遇到真正的危機，Fed提振經濟的運作空間將極為有限。

他指出，「投資人確實是在買進股票，但心裡並不輕鬆。」「他們其實是在捏住自己的鼻子『強吞』股票。我們目前所經歷的很可能是最不受人待見的牛市，大家只不過是別無選擇而已。」

QMA執行董事、投資組合經理人坎貝爾(Ed Campbell)也持類似看法。他分析指出：「股市現在仍然處在一個壞消息就是好消息的階段，大家將降息的期待當作買進股票的理由。但這樣的邏輯只能推動市場走到如今這一步了，正常邏輯隨時可能迅速回歸。接下來的將是一個劇烈波動的，非常不好過的夏天。」

不少分析師還指出，Fed這次未必能成為美股救世主，降息甚至可能不利於美股。

德銀財富管理美洲投資長普利(Deepak Puri)認為，目前短期利率本身就很低，只有2.25%-2.5%，若Fed真的降息，反而可能給市場造成不好的情緒衝擊，「Fed完全可以保持現在的姿態，再觀察12個月。」「反之，若真的立即降息，市場反而可能對他們的無能感到失望。」

經濟評論家席夫(Peter Schiff)在其最新的網路廣播中則表示，他預計Fed「已經徹底放棄了任何貨幣政策正常化或者資產負債表縮減方面的自吹自擂」，並「將很快再度降息」，為了「防止泡沫經濟重新回到衰退狀態」 。

摩根史坦利外匯策略全球主管雷德克(Hans Redeker)表示，在鮑爾暗示將為應對貿易局勢而有所作為後，投資人買入美股是錯誤的。他提醒，投資人需要觀察警示訊號，「倒掛的國債殖利率曲線始終懸在那裡。」他指出，「很多人忽略了其連鎖反應。人們應該質疑若因長期利率低而使得獲利能力有限，美國的銀行們未來將如何應對。」

事實上，Fed降息對美股的影響從前兩輪降息周期中也可見一斑。在網路泡沫破滅後，Fed從2001年1月至2003年6月，將利率從6.5%一路被下調至1%。期間，史坦普500指數累計下跌24%，最低觸及768.63點，較周期內高點下跌53%；道瓊指數累計下跌15.35%，最低觸及7197.49點，較周期內高點下跌44.4%；那斯達克指數累計下跌30.07%，最低觸及1108.49點，較周期內高點下跌59.5%。

無獨有偶，在金融危機後的一次降息周期，即2007年9月至2008年12月，Fed將利率從5.25%降至0.50%。期間，史指在316個交易日內累計下跌38.16%，較周期高點下跌53%；道指累計下跌33.42%，較周期內高點下跌47.5%；那指累計下跌38.42%，較周期內高點下跌54.7%。