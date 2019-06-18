科技股領軍拉抬美股 市場對聯準會轉向寬鬆政策有信心

2019-06-18 06:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周一由科技股領軍上漲，扭轉上個交易日跌勢，投資人預期聯準會（Fed）本周開會，將替降息鋪路。

臉書（Facebook）大漲4.2%，投資人看好推出加密貨幣支付的計畫。其他科技股如蘋果（Apple）、亞馬遜、Google母公司Alphabet都上漲，漲幅在0.5%以上。Netflix漲3.2%，特斯拉大漲4.7%。

紐約時間下午4:00收盤，那斯達克綜合指數上漲0.6%，報7,846.707點。標普500指數漲0.1%，道瓊工業指數漲0.1%收26127.4點。

費城半導體指數跌0.6%，受超微跌2.8%和科林研發（Lam Research Corp.）跌2.4%所影響。受到美中貿易戰和美國政府打壓華為影響，美國晶片股近來震盪加劇。

投資人將在周三仔細評估Fed決定及其傳遞的信息，以尋找未來可能降息的線索。

National Securities Corp.首席市場策略師Arthur Hogan表示，「周三我們就能知道市場對貨幣政策寬鬆前景的預期是否正確，所以我們正在尋找確認目前市場水平的證據，若得不到確認，標普500指數就可能受到負面影響。」

Columbia Threadneedle資產配置負責人Josh Kutin接受彭博訪問時表示。 「我們知道Fed不喜歡讓人感到意外，有人認為他們會堅持表示‘絕不會降息’，我認為這是不太可能的，」「那麼會跟現在市場定價顯示的預期一樣嗎？我認為這也不太可能。我認為很可能是介於兩者之間。」

波音漲2.2%，帶領道瓊工業指數上漲，有報導說美國主管機關最快在本周對停飛的737 Max客機實施試飛。

陶氏化學大跌3.5%，使道瓊漲勢受限。券商BMO將該公司降評為「符合市場表現」（market perform），理由是整體經濟不確定性高。

艾瑞製藥飆漲57%，輝瑞以106.4億美元、全現金收購艾瑞製藥（Array Biopharma），將皮膚癌標靶藥物及其他癌症標靶藥物納入產品線。輝瑞製藥漲0.3%。