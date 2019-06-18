Fed動向引關注 科技股推升美股大盤

2019-06-18 06:17 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



因投資人對本周重要的聯準會(Fed)會議密切關注，股市小幅上漲。（美聯社） 分享 facebook

因投資人對本周重要的聯準會(Fed)會議密切關注，美國股市小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲22.92點或0.09%收2萬6112.53點，而史坦普500指數上漲2.69點或0.09%收2889.67點，那斯達克綜合指數跑贏大盤，受科技股走高而推升上漲48.37點或0.62%收7845.02點。

臉書和Netflix分別上漲4.24%和3.21%，而亞馬遜上漲0.88%。Alphabet和蘋果均上漲0.6%以上。

Fed計畫18日起召開為期兩天的貨幣政策會議。對政策變化的預期很低，但投資人將尋找有關7月及2019年年底前可能降息的線索。

Glenmede投資策略官雷諾茲(Michael Reynolds)表示，「本周全部都與Fed有關。」在這些類型的會議之前，「我們將獲得像點陣圖和可能非常重要的聲明修正等訊息，在得知結果之前，市場將會維持現有狀態。這就是我們本周所期待的。」「市場將尋找證據顯示Fed將在未來三個月內打開降息大門的可能性。」

根據CME集團的FedWatch工具，投資人正在押注Fed在7月和9月以及12月降息。由於經濟成長可能放緩，市場一直在呼籲降低利率。理論上，較低的利率將可促進經濟成長。

Fed將在19日公布貨幣政策。Fed主席鮑爾將在宣布後召開新聞發表會。

BCA Research首席美國投資策略師皮塔(Doug Peta)在報告中表示，會後聲明和更新點的變化將指向7月底下次FOMC會議的降息方向，「在全球經濟成長乏力的背景下，採取一些貨幣政策保險以防止貿易摩擦加劇可能是種謹慎的做法，特別是在低通膨環境下。」

最近在就業成長和製造業活動放緩之後，對經濟的擔憂最近有所增加。根據亞特蘭大Fed的GDPNow追踪工具，預計第2季美國經濟將成長2.1%。

貿易緊張局勢也抑制華爾街的經濟前景。中國和美國尚未達成貿易協議。商務部長羅斯17日也表示，如果兩國無法達成協議，川普總統「非常樂意」對中國進口產品加徵更多關稅。

Imperial Capital的分析師將迪士尼評級從「優於大盤」下調至「符合預期」，理由是「創紀錄」的估值，迪士尼股價下挫0.48%。