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矽谷工程師賺多少？ 這個網站告訴你…

2019-06-17 23:38經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

為讓矽谷軟體工程師的薪資趨於透明，穆沙（Zuhayeer Musa）和莫西登（Zaheer Mohiuddin）創辦結合職位等級與薪酬的網站Levels.fyi，解決所有工程師亟欲了解的問題：這些工作的薪酬究竟是多少？

CNBC報導，初出茅廬的軟體工程師年薪通常落在六位數美元（不含股票酬勞），按年資計算，有些程式設計師的年薪更上看數百萬美元。根據Levels.fyi，工程師的薪資範疇其實多半取決於「等級」。

例如，剛進入Google的菜鳥級工程師等級為L3（或T3）；蘋果設有ICT2到ICT6共五個等級；微軟的系統從59（軟體開發工程師）一路往上爬升至80（技術院士），或是某個領域的領導人之一。

Levels.fyi網站上的群眾外包資料庫估計，Google入門級軟體工程師（L3），即大多是大學新鮮人的年薪為18.9萬美元，或12.4萬美元加上4.3萬美元股票薪酬；臉書入門級（E3）年薪則為16.6萬美元。Levels.fyi創辦人表示，薪酬會按等級增加上漲，甚至是呈指數加乘。例如，在Google堪稱高階級的L7，年薪預估可達60.8萬美元。

美國問答網站Quora前人事經理歐斯曼表示，各家企業的衡量方式大同小異，通常劃分為六個層級。各企業層級的崗位名稱略有差異，但互有關聯。

Levels.fyi的數據源自群眾外包，包括自行挑選的族群，不免產生數據不可靠的風險，因為薪酬豐厚的人通常更願意呈交薪資細節。但Levels.fyi創辦人表示，他們的數據比擬Radford或Connery Consulting等顧問公司販賣的薪資資料，就連招聘人員或人事部也會參考該網站。

穆沙指出，等級系統可能會產生非升即走（up-or-out）的公司文化。升遷制度的另一項缺點，就是會使大型科技公司面臨的多元問題更加嚴重。

另一個可能的情況是，能言善道的人坐享過高報酬，而沉默做事的人薪資過低的狀況。此外，分級制度也可能增加矽谷調漲薪資的壓力，雖然對炙手可熱的科技人才是項好消息，卻推升當地的生活物價，使得在其他薪資不及科技產業的員工難以負擔。Triplebyte創辦人泰戈指出，臉書和Google算是軟體工程師調薪的風向球，帶動矽谷薪資的漲幅。

但莫西登表示，僅有鳳毛麟角的人能躍升最高階級。例如，Google大部分工程師已務實地將L7視為職涯天花板，「整體而言，大部分工程師落在L3至L5。在絕大部分企業，員工階級就等同是最終職涯階級，終其一生都在同樣層級。」

Levels.fyi讓矽谷科技大咖軟體工程師的薪資更加透明化。路透
Levels.fyi讓矽谷科技大咖軟體工程師的薪資更加透明化。路透
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