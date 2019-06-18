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彭博資訊專欄／Fed會大幅降息？想太多了

2019-06-18 01:48經濟日報 歐瑟士（John Authers）

美國總統川普對墨西哥的關稅威脅雖已成過去，但金融市場仍相信聯準會（Fed）的立場已轉向寬鬆，並預期今年內將降息3碼。預期降息的論點之一在於貿易戰升高之際，Fed可能會「為保險而降息」；何況通膨預期已降到川普當選以來的最低，德國、義大利及日本通膨預期也降到歷史低點。

然而，市場預期Fed會降息3碼顯然有誤。因為在一般情況下，若Fed如此大幅降息，便意味經濟面臨衰退風險，但目前沒有專家預測美國會立即陷入衰退。

目前市場預期Fed將在降息3碼後便停止再降，而1980年代以來這種情況只發生過三次。第一次是1987年的「黑色星期一」美股大崩盤，第二次是1998年發生長期資本管理公司（LTCM）金融風暴。第三次是1995年，Fed營造了「軟著陸」；但前主席葛林斯班在1997年初提出「非理性榮景」的警告，並再度升息。

先假定公債市場目前雖預期Fed將大幅降息，但未預期股市將崩盤，這顯然符合1995年的情況，當時經濟的確處於衰退邊緣，ISM製造業指數持續低於50，但最後並未出現衰退。1995年Fed降息之後，經濟持續成長，美股也進入大多頭市場。這次若能重演歷史，實屬妙不可言。

這種美景當真可以期待？或許可以，但須注意以下幾點：

首先，目前的利率水準已經很低，因此若Fed降息3碼，則按照比率計算，降息的影響可能很深遠。其次，Fed於1995年降息的原因之一，是之前太過緊縮，使債市大跌，並引發加州及墨西哥出現金融動盪。但目前的利率水準未造成重大金融衝擊。

第三，目前經濟數據雖稍弱，就業仍持續增加，ISM指數也仍高於50，不像1995年時那麼接近衰退。第四，一旦經濟數據支持Fed降息，則須續降，一如1990年、2000年及2008年時的情況，而當時的確陷入衰退，股市也淪入空頭。

最後，1995年時經濟擴張的背景相當良好，即所謂「新經濟時代」來臨。當時有低工資的墨西哥勞工湧入美國，網際網路帶動生產力革命、嬰兒潮世代開始退休、資金湧入股市、冷戰結束帶來「和平紅利」、國際秩序一片和諧，但今天並不具備上述的良好條件。

換言之，1995年的好景不太可能重演，但目前市場卻在賭同樣的好景即將來臨。

（作者John Authers是彭博資訊資深金融市場專欄作者／編譯任中原）

Fed墨西哥
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