美股兩大地雷 風險急升

2019-06-18 01:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



在美國商務部長羅斯持續淡化本月底「川習會」達成突破的預期之際，各大金融機構警告，美股投資人顯然低估了聯準會（Fed）貨幣政策及美中貿易談判所隱含的風險，還沒對未來幾周的的重大事件風險做好準備，使美股本月底風險升高。

Fed本周會議可能有多種結果，包括意外降息，或暗示未來的降息路徑，但也可能繼續強調「耐心」；若美國總統川普與中國國家主席習近平於下周末的20國集團（G20）峰會碰面，結果可能是美中恢復談判，也可能是美國逕行提高關稅稅率。

不過，羅斯16日淡化了「川習會」達成重要協議的預期，「我認為G20最可能取得的成果是雙方同意恢復積極協商…在總統層級，他們不會談到貿易協議的執行細節」，但若未達成協議，川普將「非常樂意」進一步對中國加徵關稅。

各種不確定性讓歐美股市17日盤中漲跌互見，美股三大指數早盤小漲0.1%至0.3%，歐股則在平盤附近震盪。摩根大通專家指出，衡量資產震盪幅度的12項指標普遍顯示，市場的風險溢價「大幅」低於以往平均水準。另外VIX恐慌指數，以及標普500指數未平倉賣出／買進選擇權比率等指標，也都顯示投資人預期市場將不會大幅震盪。

德銀數據顯示，基金的股票部位仍高，一旦出現動盪情況將相當悽慘。避險基金的美股部位不高，卻集中於標普500成分股，且指數期貨多單也接近歷史高點。

德銀專家指出，基金高度布局美股，股市在賣壓出籠時將缺乏流動性；企業買回庫藏股的動作也將於6月底進入季末停止期，時機與G20峰會重疊，也使美股6月底的風險升高。

一些資產市場顯然已發出警訊，包括美國公債5月初以來便持續上漲，5年期美債已對經濟衰退預作反應，基本金屬市場也顯示未來經濟可能陷入困境。但美股仍老神在在，標普500指數14日只比4月的歷史高點低2%。