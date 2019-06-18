巴黎航空展 空巴大單入袋

2019-06-18 01:52 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



巴黎航空展17日隆重揭幕，受到波音737 MAX兩起致命空難影響，歐美飛機製造雙雄空中巴士（Airbus）與波音（Boeing）昔日競逐數十億美元訂單的激烈戰況已不復得見，空巴把握「主場優勢」，首日即敲下一筆41.5億美元大訂單，波音則因消費者及供應商疑慮未除，今年的訂單數可能不若以往。 空巴最多將出售14架新版A330-900寬體客機。 （本報系資料庫） 分享 facebook

第53屆巴黎航空展17日至23日在巴黎首都登場，空巴宣布與維珍航空（Virgin Atlantic）敲定價值41.5億美元的協議，最多將出售14架新版A330-900寬體客機。

空巴把握波音737 MAX遭禁飛機會乘勝追擊，17日宣布美國航機租賃巨擘ALC（Air Lease）將採購100架飛機，包括27架長程型新版A321 XLR單走道客機及50架A220機型，這項協議的總標價逼近110億美元。

但對深受737 MAX禁飛衝擊的波音而言，這次航空展將是該公司演練損害控管的場合，在新版MAX飛機不知何時能復飛的情況下，波音當務之急是說服消費者及供應商有足夠的策略應付所有狀況。

波音執行長米倫伯格說：「我們懷著謙虛及學習的態度參與巴黎航空展，並將重點放在飛航安全。」

波音也為737 MAX兩起空難所造成的傷害道歉，承諾將從中汲取教訓，並應用於未來的飛機。

華爾街日報報導，美國航空管理局（FAA）可望最快本周開始對波音737 MAX的安全強化方案進行飛行試驗。

航空顧問機構IBA表示，票價下滑、載客量減緩、燃料價格上漲、匯兌壓力，以及美中貿易爭端等利空因素，都正在抑制需求。

Jefferies預測，航空業今年的整體訂單約1,000架飛機，分別不如去年的2,021架、及前年的1,640架。