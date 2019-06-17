海關忙到手軟！ 搭郵輪訪日旅客數5年激增13倍

2019-06-17 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



隨著愈來愈多郵輪停靠日本港口，大量湧入的遊客讓日本海關應接不暇，也凸顯海關人力嚴重短缺的情況。

日經新聞報導，去年度搭乘郵輪訪日的旅客人數達234萬人，是五年前的14倍多，但同期間日本海關人力僅增加7%。一名海關人員透露，能處理郵輪乘客出入境事務的能力已接近上限。

然而日本海關人力短缺的問題可能進一步惡化，因為政府為力拚成長，設定2020年赴日外國郵輪乘客數達500萬人的目標。根據估算，每名遊客在港口城市平均一天會支出4萬日圓。此外，許多停泊港口距離日本主要大都會區非常遙遠，政府也希望這些郵輪與遊客的龐大支出能振興地方經濟。

海關勢必也得應付遊客湧入的情況。例如在4月27日有四艘郵輪同時進入橫濱港，將8,000名旅客帶入橫濱大棧橋國際客輪航站與另外兩個海關、入境與檢疫區，是橫濱海關歷來在同一時間須處理的最多人數紀錄。海關當天共處理2萬人次出入境作業，包括郵輪員工。

根據日本國土交通省估計，2018年度日本共迎來234萬名郵輪乘客，占同期間3,163萬名外國遊客總數不到10%。

其中，來自中國的遊輪乘客人數大增，約80%赴日的郵輪乘客（相當於202萬人）來自中國。