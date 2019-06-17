親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不滿前東家只有「韓家軍」？女主播跳槽會寶傑

香港反送中之際 莫忘台灣杜氏兄弟「送終」案

海關忙到手軟！ 搭郵輪訪日旅客數5年激增13倍

2019-06-17 18:37經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

隨著愈來愈多郵輪停靠日本港口，大量湧入的遊客讓日本海關應接不暇，也凸顯海關人力嚴重短缺的情況。

日經新聞報導，去年度搭乘郵輪訪日的旅客人數達234萬人，是五年前的14倍多，但同期間日本海關人力僅增加7%。一名海關人員透露，能處理郵輪乘客出入境事務的能力已接近上限。

然而日本海關人力短缺的問題可能進一步惡化，因為政府為力拚成長，設定2020年赴日外國郵輪乘客數達500萬人的目標。根據估算，每名遊客在港口城市平均一天會支出4萬日圓。此外，許多停泊港口距離日本主要大都會區非常遙遠，政府也希望這些郵輪與遊客的龐大支出能振興地方經濟。

海關勢必也得應付遊客湧入的情況。例如在4月27日有四艘郵輪同時進入橫濱港，將8,000名旅客帶入橫濱大棧橋國際客輪航站與另外兩個海關、入境與檢疫區，是橫濱海關歷來在同一時間須處理的最多人數紀錄。海關當天共處理2萬人次出入境作業，包括郵輪員工。

根據日本國土交通省估計，2018年度日本共迎來234萬名郵輪乘客，占同期間3,163萬名外國遊客總數不到10%。

其中，來自中國的遊輪乘客人數大增，約80%赴日的郵輪乘客（相當於202萬人）來自中國。

然而今年度日本海關人員人數僅較一年前增加2%至9,617人，與五年前相比僅增加約9%。

搭郵輪訪日旅客數五年激增13倍，圖為日本橫濱港。（圖／美聯社）
搭郵輪訪日旅客數五年激增13倍，圖為日本橫濱港。（圖／美聯社）
分享

海關郵輪
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35

香港停止修訂逃犯條例 亞股反彈部分股市收高

2019-06-17 20:03

無人機專利競賽 沃爾瑪超車亞馬遜

2019-06-17 17:35

非洲豬瘟蔓延 可能推升新興市場通膨率

2019-06-17 17:06

英財相今啟動「滬倫通」英國公司搶先在中國大陸上市

2019-06-17 15:20

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

貝瑞特 前英特爾董娘掌空軍

2019-06-17 00:24

夏納翰 真除國防部長挑戰大

2019-06-17 00:24

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

OPEC延長減產協議拚7月達陣

2019-06-17 00:21

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

電商衝擊 日零售店數衰退

2019-06-15 23:55

家庭號過氣 美企業搶單身商機

2019-06-15 23:55

日本消費者 追捧小眾商品

2019-06-15 23:55

原油連漲二日 周線仍收黑

2019-06-15 23:05

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:31

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:41

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35

特斯拉時速100公里自駕高速公路 駕駛48公里全程閉眼沉睡

2019-06-17 16:10

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

2019-06-17 11:00

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

結婚前夕閨密跟男友搞上床 她爆打小三得吃10個月牢飯

2019-06-17 15:29

亞裔科技人PO「生子毀事業」掀推特風暴

2019-06-17 16:38

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25

美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

將棄台？索羅門群島設評估與台關係小組前 先派人訪陸

2019-06-17 16:29

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

美伊緊張再升溫！伊朗：濃縮鈾存量10天內超出核協議上限

2019-06-17 17:33

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21

貝瑞特 前英特爾董娘掌空軍

2019-06-17 00:24

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

襲警奪槍案衝擊 日本派出所樣貌恐面臨轉變

2019-06-17 18:18

美企請願：除了中國貨 根本無美國貨可買

2019-06-17 14:14

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

前Fed副主席預測 川普連任鮑爾走人

2019-06-17 08:20

支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55

「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47

選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47

英財相今啟動「滬倫通」英國公司搶先在中國大陸上市

2019-06-17 15:20

研究：核武數量下降 開戰風險驟升

2019-06-17 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top