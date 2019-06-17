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無人機專利競賽 沃爾瑪超車亞馬遜

2019-06-17 17:35經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

沃爾瑪提交的無人機專利數量有望連續兩年超越勁敵亞馬遜。美聯社
沃爾瑪提交的無人機專利數量有望連續兩年超越勁敵亞馬遜。美聯社
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美國兩大零售巨擘在瞬息萬變的零售產業爭奪市場優勢，沃爾瑪（Walmart ）申請的無人機專利數量可望連續兩年超越勁敵亞馬遜。

金融時報報導，根據德豪會計師事務所（BDO）研究，沃爾瑪自去年7月以來已向世界智慧財產權組織（WIPO）申請97項無人機專利，而亞馬遜在同期申請了54項專利。沃爾瑪和亞馬遜前年則分別申請57和54項專利。

BDO合夥人Tony Spillett表示，未來零售在於快速且負擔得起的送貨。沃爾瑪擁有實體店面優勢，但需有能力與將產品迅速送達顧客手中的公司競爭。

在最近幾個月裡，實體店面巨擘沃爾瑪與電商龍頭亞馬遜的競爭日益白熱化。亞馬遜4月宣布斥資8億美元向全美Prime會員提供1日到貨服務（One-Day Delivery）。沃爾瑪在不到三周後回擊，宣布將在美國某些選定區域推出隔日到貨服務，並計劃在年底以前將這項服務擴及至全美75%消費者。

根據BDO數據，在2017年7月至2018年6月，全球向WIPO申請的無人機專利數增加34%。沃爾瑪申請的57項專利數，超過英國全國無人機申請總數，僅有38項。

放眼全球，中國同期以6,000件無人機專利數躍居全球第一，其中共有六家機構的申請件數擠進全球前十，包括中國國家電網及大疆創新（DJI）。緊追在後的是美國的2,045件、南韓741件、澳洲81件與加拿大79件。

沃爾瑪專利電商無人機
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