分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



阿曼灣的兩艘油輪13日被襲後，美國總統川普及國務卿龐培歐皆指伊朗所為，美方鷹派還傳可能對伊發動報復性軍事攻擊，但華盛頓郵報17日分析說，川普政府情報單位過去信用不佳、川普本人更是經常發出錯誤訊息或說謊，再加上歐美缺乏互信，美國打造反伊朗聯盟的能力已削弱。

華郵說，兩油輪遇襲後的上周末，伊朗總統羅哈尼前往中亞參加峰會，獲得俄國總統普亭及中國大陸國家主席習近平的支持。相對地，美國盟友中，除了英國，至今僅有沙烏地阿拉伯王儲真正呼應川普及龐培歐的說法，而這位王儲還堅稱，沙國「不希望本區域有戰爭」。

其他國家對川普政府把矛頭指向伊朗，都報以審慎或甚至懷疑態度。德國外長馬斯告訴記者：「錄影畫面不夠。」他指的是美軍中央司令部公布的伊朗涉案影帶，馬斯還說：「我們當然了解影片中顯示了什麼，但對我而言，這不足以做出最終評估。」

就連試圖調停美伊的日本，都有一名接近首相安倍晉三的消息人士告訴共同社，美方提出的證據無法作為歸咎伊朗的「確切證據」。

華郵指出，白宮過去不只一次公開忽視美國情報單位的評估，包括在俄國干涉美國大選上，及沙國記者伊斯坦堡遭謀殺之事，讓人有理由懷疑川普政府的行為模式。而根據紐約時報統計，川普本人上任兩年半中，被紀錄到他說過近1萬1000項錯誤訊息，許多美國人早就認定他不值得輕信。

再者，美歐之間也缺乏互信。多位歐洲官員私下說，目前波灣緊張情勢就是美國片面退出2015年伊朗核協議的直接後果。當初英、法、德國官員都力勸美國不要退，現在他們對於加入這場對立十分猶豫，他們說，眼前的對立完全可以避免，其中部分根本就是白宮製造出來的。