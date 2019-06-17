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英財相今啟動「滬倫通」英國公司搶先在中國大陸上市

2019-06-17 15:20聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國廣播公司（BBC）報導，英國財政大臣韓蒙德今天（17日）將啟動「滬倫通」（London-Shanghai Stock Connect），英國上市公司將成為首批能在中國大陸上市的外國公司。

企業可以在倫敦和上海股市雙上市。英國政府表示，英國公司將向新的投資人開放，中英兩國的公司得以在對方國家集資。

韓蒙德今天將發表聲明：「滬倫通是開創性的方案，在我們在亞洲尋找新機會之際，深化我們的全球連結。」

他說：「倫敦是無與倫比的全球金融中心，今天啟動滬倫通是對英國市場投下強力信任票。」

英國財政大臣韓蒙德今天（17日）將啟動「滬倫通」。法新社
英國財政大臣韓蒙德今天（17日）將啟動「滬倫通」。法新社
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英國倫敦上市公司
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