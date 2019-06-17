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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

西門子宣布取得台灣風電訂單 將設置47座風力發電機

2019-06-17 14:58經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

西門子歌美颯再生能源公司（SGRE）再生能源公司今天表示，已取得台灣離岸風電場附條件的訂單。

SGRE將為台灣376百萬瓦的福爾摩沙2號專案供應風力發電機，包括為期20年的全套服務協議。同獲此合約的集團夥伴為麥格理資本公司和上緯新能源（Swancor Renewable Energy）。確認訂單將視集團最後投資決定而定。

這風電專案將設置47座風力發電機，地點設在苗栗，預訂明年開始在離岸動工。

西門子歌美颯生產的風力發動機。路透
西門子歌美颯生產的風力發動機。路透
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離岸風電西門子
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