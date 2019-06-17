西門子宣布取得台灣風電訂單 將設置47座風力發電機

2019-06-17 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



西門子歌美颯再生能源公司（SGRE）再生能源公司今天表示，已取得台灣離岸風電場附條件的訂單。

SGRE將為台灣376百萬瓦的福爾摩沙2號專案供應風力發電機，包括為期20年的全套服務協議。同獲此合約的集團夥伴為麥格理資本公司和上緯新能源（Swancor Renewable Energy）。確認訂單將視集團最後投資決定而定。