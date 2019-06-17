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受臉書最快今推數位幣激勵 比特幣大漲站上9,000大關

2019-06-17 09:16經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

由於臉書（Facebook）據傳最快今天（17日）就會發布數位貨幣，投資人對最大的虛擬貨幣比特幣」的興趣跟著大增，推升比特幣大漲，在今天早盤漲破9,000美元。

彭博資訊報導，比特幣在東京時間早上8時49分，較上周五上漲7.4%，價值來到9,006.55美元。其他虛擬加密幣也上漲：萊特幣漲5.9%，以太幣漲4.5%。

根據彭博Galaxy Crypto指數，比特幣自今年開年以來，已經上漲超過5,000美元，漲幅超過130%。

華爾街日報報導，本周臉書就將開始推出數位貨幣。

比特幣近來行情大好。 路透
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