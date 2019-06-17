受臉書最快今推數位幣激勵 比特幣大漲站上9,000大關

2019-06-17 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



由於臉書（Facebook）據傳最快今天（17日）就會發布數位貨幣，投資人對最大的虛擬貨幣「比特幣」的興趣跟著大增，推升比特幣大漲，在今天早盤漲破9,000美元。

彭博資訊報導，比特幣在東京時間早上8時49分，較上周五上漲7.4%，價值來到9,006.55美元。其他虛擬加密幣也上漲：萊特幣漲5.9%，以太幣漲4.5%。

根據彭博Galaxy Crypto指數，比特幣自今年開年以來，已經上漲超過5,000美元，漲幅超過130%。