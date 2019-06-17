彭博：華為海外智慧手機出貨量估大跌四至六成

2019-06-17 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊根據知情人士報導，被美國川普政府列入出口管制的黑名單之後，華為已有準備今年的海外智慧手機出貨量將大跌40%至60% 。智慧手機的海外市場是華為非常重要的業務。

彭博未具名的消息來源透露，華為正在進行內部估算，尋求各種可能的選項，其中包括可能拉下「榮耀20」手機的銷售。這款手機將於6月21日在包括法國和英國在內的歐洲部分地區開始銷售，不過法國兩大行動通訊商已經對「榮耀」系列手機完全不感興趣。熟悉內情的人士說，華為高層主管現正監控發售情況，如果銷售表現如預期一般疲軟，可能切斷出貨。

據了解，華為銷售和行銷經理在內部估計，今年智慧手機銷量可能下滑4,000萬到6,000萬支。而去年華為的全球手機總銷量為2.06億支，其中近一半是銷售到國際市場。彭博指出，銷售下滑估算區間如此不尋常地大，凸顯了華為所面臨的不確定性甚高。

華為拒絕對銷量預期的消息置評。發言人Glenn Schloss表示，「榮耀20」手機發布工作「正在推進」。

上個月美國將華為列入出口管制黑名單後，因為Google停止與華為的合作，華為的安卓系統手機將無法運行Gmail、谷歌地圖等重要的應用程式。這對華為手機造成重大不良影響。